Pattensen

Es war ein besonderes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen: In Pattensen ist in den vergangenen zwölf Monaten auch neben Corona viel passiert. Zeit, alle bewegenden Themen Revue passieren zu lassen.

Die neue Grundschule in Schulenburg wird der in der Nähe der Domänenkreuzung gebaut. Quelle: Kim Gallop

2856 Bürger stimmen über Standort für die Grundschule ab

Der Neubau der Grundschule Schulenburg war das politische und emotionale Thema des Jahres: Im ersten Bürgerentscheid der Stadtgeschichte stimmten 2856 Bürger Ende September darüber ab. Die Mehrheit sprach sich für den Standort Süd aus. Doch um den mit einer Stimme Mehrheit getroffenen Ratsbeschluss für den Standort Nord zu kippen, hätten mindestens 20 Prozent aller Bürger dafür stimmen müssen. Diese Hürde wurde nicht erreicht. Jetzt wird die neue Schule in der Nähe der Dömänenkreuzung gebaut und die neue Kindertagesstätte auf dem Gelände der alten Grundschule.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann und HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann schließen einen Kooperationsvertrag. Quelle: Mark Bode

Schnelles Internet für die ganze Stadt

In der gesamten Stadt sollen bis zum Jahr 2025 Glasfaserleitungen für ein schnelles Internet verlegt werden. Dazu hat Bürgermeisterin Ramona Schumann einen Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen HTP geschlossen. Beginn des Ausbaus soll 2021 in Schulenburg sein.

In Pattensen wird vorerst keine Kinderarztpraxis eröffnet. Quelle: dpa

Keine Kinderarztpraxis

Im Stadtgebiet wird keine Kinderarztpraxis eingerichtet. Die Kassenärztliche Vereinigung hat die von der Stadt geforderte Ansiedlung abgelehnt. In einer Onlinepetition hatten sich mehr als 2500 Bürger für die Praxis eingesetzt.

Der neue Superintendent Andreas Brummer ist in sein Haus am Corvinusplatz eingezogen. Quelle: Tobias Lehmann

Neuer Superintendent zieht ein

Der neue Superintendent Andreas Brummer ist in die Superintendentur in Pattensen eingezogen. Als Nachfolger von Detlef Brandes übernimmt er die Leitung von 29 Gemeinden. Der für zehn Jahre gewählte Brummer will neue Kommunikationsräume schaffen.

Cornelia Schneider (rechts) und Elke Schröder freuen sich über die neuen Räume. Quelle: Sarah Istrefaj

Die Stadtbücherei zieht um

Die Stadtbücherei ist umgezogen. Die neuen Räume liegen im frisch sanierten Altbau der Grundschule Pattensen. Leiterin Cornelia Schneider freut sich über die zentrale Lage und mehr Platz. Die Feier zum 100-jährigen Bestehen soll nachgeholt werden.

Der Bau der neuen Grundschule Pattensen ist abgeschlossen. Quelle: Torsten Lippelt

Neue Grundschule wird eröffnet

Jahrelang hatten Eltern, Lehrer, Politiker und Vertreter der Stadtverwaltung um den Neubau der Grundschule Pattensen gestritten. Jetzt wurde der neue Klassentrakt im Sommer eröffnet. 18 Klassenräume, zusätzliche Differenzierungsräume und eine Mensa stehen den mehr als 400 Schülern zur Verfügung. 2021 soll die neue Sporthalle gebaut werden.

Zitat des Jahres:

„Demokratieerfahrung macht man nicht mit Arbeitsblättern.“

Das sagte Mirjam Gerull, Leiterin der Ernst-Reuter-Schule, und sprach sich damit für mehr Praxis aus.

Zahl des Jahres: 4

Mit 4 Millionen Euro fördert der Bund die Sanierung des Pattenser Hallenbads. Die Stadt gibt als Eigenanteil 600.000 Euro dazu. Das Sanierungskonzept ist bereits beschlossen. Die Arbeiten sollen bis spätestens 2024 abgeschlossen sein.

Menschen des Jahres

Lilli Engelhardt Quelle: Torsten Lippelt

Die 17-jährige Lilli Engelhardt hat den Erlös ihrer ersten 2019 veröffentlichten Single für eine Blühwiese in Pattensen gespendet. Für rund 800 Euro wurde die Fläche im September am Redener Weg am Fuß des Rodelbergs angelegt.

Hans-Jörg Neef Quelle: privat

16 Jahre lang war der 67-jährige Jeinser Hans-Jörg Neef als Weihnachtsmann unterwegs. In bis zu acht Haushalte im Umkreis von 120 Kilometern brachte er jeden Heiligabend in rot-weißer Kleidung und echtem Rauschebart die Geschenke. Nun hört er auf.

Jenny Bluhm Quelle: Torsten Lippelt

Sarah Franke Quelle: Torsten Lippelt

Mehr als 1000 Masken haben die Freundinnen Jenny Bluhm und Sarah Franke in den ersten Wochen der Pandemie genäht und dafür 6000 Euro an Spenden eingenommen. Das Geld schenken sie Vereinen, Institutionen und Kaufleuten in Pattensen.

Von Tobias Lehmann und Sarah Istrefaj