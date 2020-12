Pattensen

Bislang können Kinder und Jugendliche in Schulenburg auf dem Bolzplatz an der Teichstraße Fußball spielen. Doch diese Fläche fällt durch den geplanten Bau der neuen Kindertagesstätte in absehbarer Zeit weg. Wohin sollen die jungen Hobby-Kicker stattdessen ausweichen? Eine konkrete Idee haben selbst die Mitglieder des Jugendparlaments nicht parat. Sie haben deshalb auf ihrer Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung eine geeignete städtische Fläche im Ort suchen soll, auf der ein neuer Bolzplatz entstehen kann.

Die Jugendlichen waren sich uneins, ob der neue Bolzplatz an einen Spielplatz angegliedert werden sollte. Für den Fall, dass dem so sein werde, schlug Jugendparlamentsmitglied Mila Revink den Spielplatz an der Straße Hohe Mark vor. Dort stehe im östlichen Teil noch eine freie Fläche zur Verfügung. Torben Löhr, der ebenfalls dem Jugendparlament angehört, sieht die Verbindung von kleinen Spielplätzen und Bolzplätzen generell kritisch. „Wenn das Fußballfeld nah an den Spielgeräten gebaut werden muss, besteht immer die Gefahr, dass ein Jugendlicher beim Spiel einen Ball verschießt, der dann einen Dreijährigen auf der Schaukel trifft“, sagte er.

Stadt soll Fläche für Bolzplatz in Schulenburg suchen

Grundsätzlich kritisch sahen sie den kürzlichen Vorschlag der UWG-Ratsfraktion. Diese schlug ein Minispielfeld am Spielplatz Danziger Straße vor. „Dort ist kein Platz für ein Fußballfeld“, sagte Revink. Die Jugendlichen entschieden schließlich, die Suche nach einem geeigneten Ort nicht auf Spielplätze zu beschränke – zumal es im Ort nur drei gibt: Danziger Straße, Fischbacher Straße und Hohe Mark. Gremiumsmitglied Florian Ernst sagte, dass die Stadt nach einer geeigneten Fläche suchen soll, die der Stadt bereits gehört und auf dem kostengünstig ein Bolzplatz angelegt werden kann. Alle Mitglieder des Jugendparlaments stimmten dafür.

Jugendparlament stimmt Spielplatzschließungen zu

Nachdem die Pattenser Verwaltung vorschlug, die Spielplätze Am Gogericht, Im kleinen Felde, Osterfeld und Schöneberger Straße zu schließen, schloss sich auch das Jugendparlament der Empfehlung an. Die Fläche des Spielplatzes Im kleinen Felde soll verkauft werden. Für die anderen drei sind öffentliche Grünanlagen vorgesehen.

Die Nachwuchspolitiker kritisieren aber einen Vorschlag der CDU-Fraktion. Dieser sieht vor, dass an den Bruchwiesen ein Abenteuerspielplatz für rund 100 000 Euro entstehen soll. Laut Sachgebietsleiter Thomas Nord sei diese Summe für einen Abenteuerspielplatz nicht zu hoch angesetzt. Bei den Mitgliedern des Jugendparlaments stieß die Anregung der CDU auf Unverständnis: „Es werden Spielplätze geschlossen, weil wir zu viele davon haben. Muss die Stadt dann wirklich 100 000 Euro ausgeben, um einen neuen anzulegen?“

Die CDU-Fraktion fordert den Bau eines Abenteuerspielplatzes an den Bruchwiesen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Sind Spielgeräte der Grundschule öffentlich nutzbar?

Als Lösungsansatz führte Löhr an, dass es viele Spielgeräte auf dem Hof der direkt an den Bruchwiesen liegenden und gerade neu gebauten Grundschule gebe. „Ist es vielleicht möglich, dass diese nach Beendigung des täglichen Schulbetriebs auch öffentlich genutzt werden?“, fragte er. Zumal er sich daran erinnern könne, dass in seiner Kindheit die Bruchwiesen auch häufiger überschwemmt gewesen seien.

Jugendparlamentsmitglied Florian Ernst sagte, dass ein neuer Spielplatz nicht gebaut werden sollte, bevor die Gegenfinanzierung stehe. Mit einer Gegenstimme sprach sich das Jugendparlament schließlich dafür aus, den neuen Spielplatz nicht zu planen, bevor nicht klar ist, ob der Erlös des Verkaufs des Areals Im kleinen Felde ausreichend hoch sein wird. Gleichzeitig soll die Stadt prüfen, ob die Spielgeräte der Grundschule auch öffentlich genutzt werden können.

