Pattensen-Mitte

Immer wieder verärgert herumliegender Müll rund um die KGS Pattensen die Anwohner. Zusätzlich löste in der Vergangenheit Vandalismus am Schulgebäude Unmut aus. Jugendliche wiederum beklagen sich mit Nachdruck darüber, dass ihnen ein Rückzugsort fehlt. Um in dem Konflikt zu vermitteln, hatten nun Mitglieder des Jugendparlaments zu einem Runden Tisch eingeladen. Daran beteiligten sich unter anderem Jugendpflege, KGS-Schulleitung, Polizei, Stadtverwaltung und Anwohner. Eine der dort entwickelten Ideen soll weiterverfolgt werden: Jugendliche könnten einen Ausweis beantragen, der sie zum Aufenthalt am Schulgelände berechtigt. Ob es kurzfristig zu Beginn der Ferien noch mit der Umsetzung klappt, ist allerdings offen.

Die Teilnehmer des Runden Tisches tauschen sich in einem Raum der KGS aus. Quelle: Mark Bode

Auf die Notwendigkeit, dass in Sachen Müll und Vandalismus etwas passieren müsse, wies eindringlich Jan Oeltermann vom Jugendparlament hin. Nachdem der Antrag auf Einstellung eines Streetworkers wegen der Haushaltslage abgelehnt worden war, sollten weitere Lösungsansätze diskutiert werden. „Nun beginnen bald die Ferien. Es ist gutes Wetter, die Jugendlichen haben frei, die Schule ist nicht besetzt. Da besteht die Möglichkeit, dass dort wieder etwas passiert“, sagte Oeltermann. Helene Hüper, ebenfalls Mitglied im Jugendparlament, pflichtete ihm bei. „Es ist manchmal krass, wie es an der Schule montags aussieht“, sagt sie im Hinblick auf die Müllproblematik.

Jugendliche wollen „nur chillen“

Um die Situation besser zu verstehen, waren zwei Jugendliche eingeladen, die über ihre aktuelle Situation berichten sollten. „Wir wollen doch nur einen Ort haben, an dem wir chillen können – und das legal“, sagte Sinan Keskin. Er ist 17 Jahre alt und verbringt seine Freizeit gern mit Freunden an der frischen Luft. „Überall wird man weggeschickt, oder es kommt gleich die Polizei oder der Sicherheitsdienst“, berichtete er. Das sei häufig an der Bahnstraße so, am Fuchsbachpark oder auch am Rathaus und an der Ernst-Reuter-Schule. Dort weist ein Schild an der Zufahrt darauf hin, dass sich Unbefugte nicht auf dem Areal aufhalten dürfen.

Jan Oeltermann vom Jugendparlament steht neben einer Tafel mit Fotos, auf denen die Verschmutzung an der Bahnstraße in Pattensen-Mitte zu erkennen ist. Quelle: Mark Bode

Doch das könnte sich bald ändern. Denn es soll eine Schulhofsatzung erstellt werden, in der die Nutzung für bestimmte Gruppen klar geregelt wird. Darüber müsse allerdings, so die Vermutung der Gruppe, der Rat abschließend entscheiden. Zudem verständigten sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde darauf, eine „Greencard“ für Jugendliche zu schaffen, für die sich die jungen Leute bewerben sollen. Nach einer Prüfung durch die KGS-Schulleitung und die Jugendpflege könnte ein entsprechender Ausweis ausgestellt werden, der zum Aufenthalt auf dem Schulgelände berechtigt. Ordnungsdienst und Polizei sollen eingebunden werden. Bei Kontrollen sollen die Jugendlichen das Dokument dann den Securitymitarbeitern oder den Beamten vorzeigen können.

Klappt Probezeit für Ausweis in den Ferien?

„Das ist eine gute Geschichte“, sagt Femke Schuirmann, Kontaktbeamtin der Polizeidirektion Springe, die auch für Pattensen zuständig ist. „Es ist für die Polizei besser, wenn wir wissen, dass sich vor Ort Personen aufhalten, die ein Auge darauf haben, dass sich alle an die Regeln halten.“ Angedacht war, während der Sommerferien in einer sechswöchigen Probezeit diese Idee zu testen. Doch ob dies kurzfristig umsetzbar ist, konnte die Stadt noch nicht sagen. „Vielleicht geht es mit einer Übergangskarte, einer Art vorläufigem Ausweis“, meinte Claudia Schoppmeier von der Jugendpflege.

Mit dem Ausweis, so die Idee, gehe aber auch eine gewisse Verantwortung einher. So sollten sich die Jugendlichen dazu verpflichten, in regelmäßigen Abständen die Flächen aufzuräumen. Im gewissen Rahmen wäre die Gruppe um Sinan dazu bereit, wie sich beim Runden Tisch zeigte. „Es kann nur nicht sein, dass wir jede Woche den Müll von anderen wegräumen“, sagte Sinan.

Im Ernstfall immer die Polizei rufen

In Gefahr dürften sich die Jugendlichen, die sich an Regeln und Gesetze halten, aber auch nicht bringen, betonte Schulleiterin Mirjam Gerull. „Wenn ihr betrunkene Menschen seht oder jemand aggressiv wird, sagt es der Polizei“, lautete ihr Appell. Ihre Hoffnung: Durch die Anwesenheit von vernünftigen Jugendlichen würden unvernünftigere Zeitgenossen diesem Ort fern bleiben.

Die Kontaktbeamtin Femke Schuirmann aus Springe (links) schreibt die Idee auf, neben Pattensen-Mitte auch in den weiteren Ortschaften Plätze für Jugendliche zu schaffen. Quelle: Mark Bode

Doch dies könnte nur ein Baustein von vielen sein, die mittelfristig folgen – das wurde bei der Diskussion deutlich. „Komplett verschwinden wird das Problem Vandalismus dadurch nicht“, sagte etwa Jugendpfleger Daniel Gutekunst. Er regte an, in Zukunft womöglich vandalismussicherer zu bauen; dies solle zum Beispiel beim Neubau der Schule in Schulenburg möglichst berücksichtigt werden. „Ich hätte nicht gedacht, dass man die Fassade der KGS mit dem Fuß eintreten kann“, sagte Gerull mit ironischem Unterton. Natascha Heinrichs von der Abteilung Hochbau der Stadt warf die Frage ein, ob künftig etwa nur noch mit Beton gebaut werden solle.

CDU fordert mehr Polizeipräsenz in Pattensen Kontaktbeamtin Femke Schuirmann vom Polizeikommissariat Springe sprach es offen aus: „So viel Polizei ist hier nicht.“ Die Polizeistation in Pattensen-Mitte ist nur montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr besetzt, dies wird sogar bei einer Google-Suche angezeigt. Zu den übrigen Zeiten ist die Polizei aus Springe im Notfall im Einsatz, gelegentlich würden auch Kollegen aus Laatzen übernehmen, sagte Schuirmann. Dennoch könne sich die Ankunft von Beamten – abgesehen von der ohnehin langen Anfahrt – zusätzlich verzögern. Nämlich dann, wenn mehrere Fälle gleichzeitig bearbeitet werden müssten. „Beispielsweise ist eine Ruhestörung nicht so hoch priorisiert wie ein Einbruch“, erläuterte Schuirmann. Auf den Missstand der mangelnden Polizeipräsenz in Pattensen hatte CDU-Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein kürzlich im Gespräch mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann hingewiesen. Die Einsatzkräfte aus Laatzen könnten auf den ersten Blick schneller vor Ort sein, sagte Dobberstein. Diese Alternative sollte schnellstmöglich bewertet werden. „Ich werde kurzfristig den Polizeipräsidenten Kluwe bitten, diese Regelung zu überprüfen,“ versprach Schünemann.

Standorte der Mülleimer überdenken

Bezüglich des Mülls rund um das Schulgelände und auf den Wegen Richtung Stadtmitte gab Gerull zu bedenken, dass womöglich nicht alle Mülleimer an den richtigen Stellen hängen. „Die Standorte müsste man eventuell überdenken“, sagte die Schulleiterin. Gutekunst regte an, dass der Stadtbetriebshof bestimmte Mülleimer, die schneller voll sind, häufiger leeren müsse. Oeltermann meinte, dass einige Jugendliche schlicht zu faul seien, den Müll in den Papierkorb zu werfen. „Man kann zwar Müllsammelaktionen starten, aber das Problem wird dadurch nicht gelöst“, sagte eine Anwohnerin.

Von Mark Bode