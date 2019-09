Schulenburg/Leine

Die traditionelle Abholung ihrer neuen Majestäten haben am Samstag die Schützen vom Kleinkaliber Schießverein (KKSV) Ernst August Schulenburg-Calenberg gefeiert.

40 Schützen – 25 aus Schulenburg/Leine und 15 aus Barnten, da der neue KKSV-Schützenkönig auch dort Mitglied ist – hatten sich unter der musikalischen Begleitung des Feuerwehr Musikzuges Schulenburg gegen Mittag auf den Weg gemacht, um zunächst der Schülerkönigin Julie Heine, Am Anger, die angemessene Ehre zu erweisen.

Nach kurzer Stärkungspause ging es weiter zur Schützenkönigin Helga Klose an die Ecke Grünes Tal/Feuerwehrstraße, wo eine ausgiebige Bewirtung mit Schnittchen und – in Anbetracht des hochsommerlichen Wetters – mit kalten Getränken stattfand. „Wenn Hessen wie ich feiern und ich was vorhabe, ist immer schönes Wetter“, sagte Helga Klose lachend, die bereits 2008 und 2012 Schützenkönigin gewesen ist. Der Vereinsvorsitzende Horst Wedekind hängte ihr sodann die Königinnenkette um.

Die weitere Ehrung erfolgte erst am Abend, beim Schützenkönig Bernd Albrecht an der Straße Am Horn, Höhe Pflanzenhof Turnau.

Zwischendurch hatten Schützen und Musikzug auch noch den Bürgerkönig, Nico Tschiche, aus dem Meiersortweg abgeholt. Nach einem gemeinsamen Abendessen ehrte der KKSV dann seine neuen Könige auch mit der Königsscheibenüberreichung und ließ den Abend unterhaltsam mit Musik vom Band ausklingen.

Der KKSV-Vorsitzende Horst Wedekind (links) ehrt die neue Schützenkönigin Helga Klose vor deren Haus mit dem Umhängen der Königinnenkette des Vereins. Quelle: Torsten Lippelt

Wettkämpfe auf Vereinsanlage waren spannend

In spannenden Wettkämpfen hatten sich zuvor Schützenkönig Bernd Albrecht mit 46 Ring durchgesetzt, Schützenkönigin Helga Klose mit 46 Ring, Schülerkönigin Julie Heine sogar mit 50 Ring. Bürgerkönig Nico Tschiche benötigte 28 Ring zum Titel.

Beim Ortspokalschießen gewann bei den Damen das „Trinkfreudige Trio“ (276 Ring). Beste Einzelschützin: Regina Schneider (97 Ring). Bei den Herren siegten „Die Finkes“ (280 Ring). Bester Einzelschütze war Thorsten Steiger (97 Ring).

Von Torsten Lippelt