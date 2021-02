Hannover/Hildesheim

Mehr oder weniger zufällig ist die Polizei auf eine große Menge Drogen gestoßen – und ermittelt nun gegen zwei Männer aus Hannover und Hemmingen. Den Beamten fielen die beiden auf, als sie in Pattensen Gegenstände und Kisten in einen Überseecontainer brachten. Die Kontrolle und späteren Durchsuchungen förderten letztlich nicht nur illegale Böller zutage, sondern auch eine Cannabisplantage und weitere Drogen.

Aufgefallen waren die Männer am Donnerstag einer Zivilstreife der Verfügungseinheit der Polizei Hildesheim. Bei der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten zunächst mehrere Kisten mit den verbotenen Feuerwerkskörpern aus Italien, Tschechien, Polen und der Slowakei. „Zudem vernahmen die Polizisten intensiven Marihuanageruch, der aus dem Container drang“, sagt Jan Paul Makowski, Sprecher der Polizeiinspektion Hildesheim.

Männer schon einschlägig polizeibekannt

Was die Beamten zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht ahnten: Das war der Beginn eines großen Drogenfundes. Als die Polizisten die Identität des 49-Jährigen aus Hemmingen überprüften, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits wegen des Verdachts des Drogenanbaus und -verkaufs ermittelt wird. Zum zweiten Verdächtigen, einem 39-Jährigen aus Hannover, hatte die Polizei in Elze (Kreis Hildesheim) weitere Informationen: Der Mann stand bereits im Verdacht, dort illegal Cannabis anzubauen.

Also wurde unter anderem das verdächtige Objekt in Elze durchsucht. „Dort stießen die Beamten auf eine professionell ausgestattete Cannabisplantage und mehrere Hundert Marihuanapflanzen“, sagt Makowski. Zwei Drittel der etwa 450 Gewächse standen demnach bereits in voller Blüte. Auch in den Wohnungen der Männer in Hannover und Hemmingen entdeckte die Polizei weiteres Rauschgift, aber auch Beweismittel wie Datenträger.

Mann aus Hemmingen soll in U-Haft

Laut Makowski beschlagnahmten die Ermittler außer den Pflanzen fünf Umzugskartons mit Marihuana, etwa 400 Gramm Ecstasypillen und rund 70 Gramm weißes Pulver, bei dem es sich wohl um Kokain handelt. Darüber hinaus entdeckten die Fahnder 1300 LSD-Trips sowie Gegenstände und Flüssigkeiten für den Betrieb einer Cannabisplantage. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beabsichtigt, einen Antrag auf Untersuchungshaft für den 49-Jährigen zu stellen. Weshalb das beim Mann aus Hannover nicht der Fall ist, konnten die Strafverfolger am Freitag auf HAZ-Anfrage nicht beantworten.

Von Peer Hellerling