In ihrem Wunsch, dass in Pattensen endlich eine Kinderarztpraxis öffnet, wollen Rat und Verwaltung nicht nachlassen. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine Resolution beschlossen, die an das Niedersächsische Sozialministerium geht. In der Resolution, die die CDU Pattensen vorgelegt hatte, wird das Ministerium aufgefordert, die Kinderarztpraxis per Sonderzulassung doch noch zu ermöglichen. Der Wunsch, dass sich in Pattensen ein Kinderarzt niederlassen soll, ist schon mehrfach abgelehnt worden.

Versorgung wird unterschiedlich eingeschätzt

Will ein Arzt auch Kassenpatienten behandeln, entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) über die Niederlassung. Dabei prüft die KVN, wie gut das betreffende Gebiet bereits mit entsprechenden Fachärzten versorgt ist.

In diesen Punkt sind sich KVN und die Betroffenen in Pattensen nicht einig. Nach Meinung der KVN sind die Anwohner im Stadtgebiet von Pattensen – von Reden über Pattensen-Mitte, Hüpede, Jeinsen bis Schulenburg – ausreichend versorgt. Schließlich gibt es Kinderarztpraxen in den benachbarten Kommunen Hemmingen, Laatzen und Sarstedt.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD), die sich in der Angelegenheit sehr engagiert, kritisiert, dass die Erreichbarkeit der Praxen bei den Genehmigungen überhaupt keine Rollen spielt. Es sei beschwerlich, mit einem kranken Kind mit dem Bus zum Arzt zu fahren. Schließlich habe nicht jede Familie zwei Autos, auch Alleinerziehende seien dabei benachteiligt.

Ärztin aus Arnum will sich in Pattensen niederlassen

Pattensen hatte noch nie eine Kinderarztpraxis. Schwung ist in die Sache gekommen, als sich im vergangenen Jahr Joke Buring im Rathaus gemeldet hat. Die in den Niederlanden aufgewachsene, promovierte Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin lebt in Arnum und möchte in Pattensen eine Praxis eröffnen. Räume hat sie schon in der Altstadt an der Dammstraße gefunden.

Ihr Antrag ist allerdings von der KVN abgelehnt worden. Die Begründung: Es gibt eine Überversorgung mit Kinderärzten.

Eltern fordern per Unterschrift bessere Versorgung

Bürgermeisterin Schumann und die Ratsvorsitzende Julia Recke ( CDU) hatten daraufhin eine Unterschriftenaktion im Internet gestartet. Dabei kamen in zwei Monaten 2567 Unterschriften zusammen. Was die Initiatorinnen besonders berührt hat: 788 Teilnehmer äußerten sich darüber hinaus noch schriftlich und berichteten davon, wie schwierig es für sie ist, einen Kinderarzt zu erreichen.

Die Unterschriftenlisten samt Kommentaren liegen der KVN vor. Bürgermeisterin Schumann und Ratsmitglied Georg Thomas ( CDU) hatten Anfang Juli ein Gespräch mit Vertretern der KVN in Hannover. „Die Aussichten auf Erfolg sind nicht gut“, lautet die Einschätzung von Thomas.

Als letzte Möglichkeit könnte eine Sonderzulassung vom Sozialministerium erwirkt werden. Die im Rat jetzt beschlossene Petition soll diesem Wunsch aus Pattensen nochmals Nachdruck verleihen.

