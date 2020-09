Kita Hüpede: Ortsrat stimmt für Anbau

Hüpede

Nach langem Hin und Her ist eine Lösung für den Anbau der Kindertagesstätte Hüpede in Sicht. Nach einem Beschluss des Ortsrats Hüpede-Oerie soll die Einrichtung am Karl-Simrock-Weg nun einen dauerhaften Anbau in Modulbauweise erhalten.

Insgesamt 15 Kleinkinder werden in den Containern betreut. Im Anbau ist eine Krippe untergebracht. Die Erlaubnis für diese Übergangslösung läuft im Oktober 2021 aus. „Und die Region Hannover hat uns mitgeteilt, dass sie keine Verlängerung genehmigt“, berichtet Simone Köpper aus dem Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement der Stadt Pattensen.

Nach Vorarbeit der Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung bleiben zwei Varianten übrig: Der Neubau einer Kindertagesstätte auf einem noch festzulegenden Grundstück oder der dauerhafte Anbau für die Krippe in Modulbauweise. Köpper empfahl dem Gremium die letztere Variante – und lieferte auch die Begründung. Der Neubau sei viel kostenintensiver und auch zeitlich bis Oktober 2021 gar nicht zu schaffen. „Und ein Grundstück hätten wir auch noch nicht.“

Dauerhafter Container kostet 470.000 Euro

Nach Schätzung von Köpper sei mit Kosten von 1,7 bis 2,5 Millionen Euro für den Neubau zu rechnen – und der Preis für ein bis zu 2500 Quadratmeter großes Grundstück käme noch hinzu. Dagegen kostet ein dauerhaftes Container-Modell etwa 470.000 Euro, das natürlich schneller errichtet werden kann und bis zum nächsten Herbst steht. Hier wäre der Zeitplan definitiv einzuhalten. „Es gibt vorgefertigte Module von Firmen, die solche Container nicht nur für Baustellen, sondern auch für Kitas herstellen“, sagt Köpper.

Die Mitglieder des Ortsrats sprachen sich einstimmig für den dauerhaften Anbau aus. „Die Vorgehensweise jetzt ist richtig. Es wurde jedoch zu viel Zeit verloren, weil man auch noch über eine neue Kindertagesstätte diskutiert hat“, sagt Horst Dobslaw ( CDU). Nach langer Wartezeit könnte es mit der Lösung aber nun ganz schnell gehen: Nach dem Votum des Ortsrats müssen nun noch die Fachausschüsse zustimmen. Wenn das passiert, könnte der Rat der Stadt Pattensen in seiner nächsten Sitzung am 8. Oktober bereits einen Beschluss fassen.

Diese Zuschüsse verteilt der Ortsrat Hüpede Der Ortsrat Hüpede-Oerie hat darüber entschieden, welche Vereine und Verbände er mit eigenen Mitteln unterstützt. So erhält die Stadtbücherei Pattensen 100 Euro für Bücher als Preise für einen Vorlesewettbewerb. Jeweils 10 Euro bekommt die Bücherei für die Fortführung der Monatsrätsel und die Organisation der genannten Veranstaltungen. Über 100 Euro darf sich auch die Spvg. Hüpede-Oerie freuen. Insgesamt 420 Euro erhält die Ortsfeuerwehr Hüpede, die diesen Betrag annähernd gleich auf ihre Abteilungen für Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr aufteilt.

Wo findet Betreuung während der Bauphase statt?

Geklärt werden muss nur noch, wie während der Errichtung des dauerhaften Anbaus die Betreuung gewährleistet wird. Denn dieser soll auf der Fläche errichtet werden, auf der sich aktuell noch die Übergangs-Container befinden. Zur Diskussion stand auch die vorübergehende Unterbringung auf einem städtischen Grundstück. Daher stellte eine Zuhörerin aus Oerie die Frage, ob denn die Übergangs-Lösung in Hüpede bleibt. Diese konnte Köpper bejahen.

Margret Zieseniß ( CDU) machte den Vorschlag, die Übergangs-Container in dieser Zeit auf dem Parkplatz aufzustellen – und erntete Zustimmung. „Dann müssen die Eltern eben mal für einige Zeit auf einen Parkplatz verzichten“, sagte Hans-Friedrich Wulkopf (Freie Wähler).

Von Stephan Hartung