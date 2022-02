Pattensen

Die Ratsfraktionen von CDU und UWG in Pattensen lehnen eine eigene Stelle für den Klimaschutz für dieses Jahr ab. Die Stadtverwaltung hatte den Posten im Stellenplan beantragt, um die Ziele aus dem bereits im Jahr 2013 beschlossenem Klimaschutzaktionsprogramm weiter zu verfolgen und umzusetzen.

CDU-Ratsherr Roman Dobberstein sagte in der digitalen Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend, der Klimaschutz solle aus Sicht seiner Fraktion nicht zentral, sondern dezentral gedacht werden. Entsprechende Aspekte sollten bei allen Projekten berücksichtigt werden. Weiterhin wies Dobberstein darauf hin, dass die Landesregierung zurzeit überlege, eine Stelle für den Klimaschutz in den Kommunen zur Pflichtaufgabe zu machen. „Dann werden wir auch finanzielle Mittel für unseren Haushalt dafür bekommen. Die sollten wir abwarten“, sagte der CDU-Ratsherr.

Bündnisgrüne: Klimaschutzstelle schon jetzt schaffen

Die Bündnisgrüne Sandra Stets argumentierte, dass der Markt für Klimaschutzmanager schnell dünn werde, sobald die Landesregierung die Stelle zur Pflicht macht. Denn dann müssten alle Kommunen einen Klimaschutzmanager einstellen, und Pattensen werde viel größere Probleme haben, die Stelle zu besetzen. „Es ist jetzt Zeit, diese Stelle zu schaffen und nicht erst, wenn alle anderen wollen“, sagte Stets. Schließlich lehnten CDU und UWG mit fünf Stimmen die Stelle ab, SPD und Bündnisgrüne sprachen sich mit vier Stimmen dafür aus.

Arne Schütt ist Wirtschaftsförderer in Pattensen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Genauso fiel die Abstimmung für einen CDU-Antrag aus, eine von der Stadt vorgeschlagene volle Stelle für einen Fördermittelmanager auf eine halbe zu reduzieren. Bisher hatte sich Wirtschaftsförderer Arne Schütt auch um Förderanträge für verschiedene Projekte gekümmert. Schütt ist jedoch Ende 2021 zur Region Hannover gewechselt. Die Stadtverwaltung will jetzt gern zum einen die Stelle für die Wirtschaftsförderung erhalten und zum anderen eine weitere Stelle für die Akquise von Fördermitteln schaffen. So ließen sich beide Bereiche noch weiter professionalisieren, heißt es zur Begründung.

Dobberstein sagte dazu, die Beschaffung von Fördermitteln solle auch künftig mit der Wirtschaftsförderung gebündelt werden. Eine halbe Stelle zur Unterstützung des künftigen neuen Wirtschaftsförderers befürwortet die CDU-Ratsfraktion jedoch.

Betriebshof soll Unterstützung bekommen

Zusätzlich schlug Dobberstein für den Stellenplan 2022 noch eine halbe Stelle für den Betriebshof vor. „Wir haben erfahren, dass dort Unterstützung benötigt wird“, sagte er. Die Vertreter von SPD und Bündnisgrünen waren erstaunt. „Das ist genau die Stelle, die die CDU im vergangenen Jahr noch abgelehnt hat. Aber schön, dass Sie jetzt die Erkenntnis haben“, sagte die Bündnisgrüne Stets in Richtung der CDU-Fraktion. Acht Mitglieder des Ausschusses sprachen sich für die halbe Stelle aus. Klaus Iffland (UWG) enthielt sich bei der Abstimmung.

Alle weiteren von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen neuen Stellen wurden einstimmig befürwortet. Dazu zählt unter anderem ein Außendienstmitarbeiter, der die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs auch in den Abendstunden und am Wochenende sicherstellen soll. Zudem sollen zwei volle Stellen für „Feuerwehrangelegenheiten“ und für die „Durchsetzung des Online-Zugangsgesetzes“ geschaffen werden. Eine halbe Stelle ist schließlich noch als Assistenz für den Fachbereich Zentrale Dienste vorgesehen. Andrea Steding ist bisher die einzige Fachbereichsleiterin, die noch keine Assistenz hat.

Ratssitzung wird im Internet übertragen

Der Rat der Stadt wird über den Stellenplan in der Sitzung am Dienstag, 22. Februar, ab 19 Uhr endgültig abstimmen. Die Sitzung wird auf dem Youtube-Kanal der Stadt live übertragen. Dort können auch Zuschauer Fragen stellen.

Von Tobias Lehmann