Koldingen

In Koldingen wird erstmals seit Jahrzehnten wieder regelmäßig frisches Gemüse angeboten. Auf Initiative von Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder ( CDU) wird Francesco Tineo mit seinem Marktstand ab sofort jede Woche einmal in Koldingen gastieren. „Der erste Tag lief bereits super. Zahlreiche Menschen haben den Stand vor dem Schlauchturm am Amtberg bei uns im Ort besucht“, sagt Schunder. Dort wird Tineo von jetzt an jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr stehen und vor allem frisches Obst und Gemüse anbieten. Er verkauft aber auch Geflügel, Landbutter, Käse, Eier, Wildsalami und Dosenwurst. Zudem kündigt Tineo auch Spezialitäten aus seiner spanischen Heimat wie Bio-Olivenöl und Dattel-Balsamico an.

Neben dem Gemüsestand steht ein Eiswagen

Zeitgleich steht immer auch noch ein Eiswagen neben dem Stand von Tineo. Schunder weist darauf hin, dass der Marktstand während der Wintermonate voraussichtlich nur von 14 bis 16 Uhr geöffnet sein wird. „Dann wird es bereits dunkel und es kommen wahrscheinlich nicht mehr so viele Kunden“, sagt Schunder. Sie wird eine Änderung der Marktzeiten rechtzeitig bekannt geben. Tineo ist auch noch in weiteren Stadtteilen regelmäßig unterwegs: Jeweils sonnabends steht er mit seinem Stand von 8.15 bis 10.15 Uhr an der Mittelstraße 8 vor der Gaststätte Bortfeld in Hüpede und von 11 bis 13 Uhr an der Hauptstraße 32 beim Café Eis Blume in Schulenburg.

Von Tobias Lehmann