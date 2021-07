Während an der Straße Neuer Weg in Pattensen-Mitte gebaut wird, sind die Planungen für das Grüne Tal in Schulenburg vorerst gestoppt worden. Ein Anwohner plädiert mittels Plakat am Gartenzaun für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Quelle: Torsten Lippelt, Mark Bode