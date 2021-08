Pattensen-Mitte

Seit Montag, 23. September, ist die Briefwahlstelle im Mehrzweckraum des Pattenser Rathauses mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besetzt. Das Interesse daran, frühzeitig die Stimmen für die Kommunalwahl am 12. September und die Bundestagswahl zwei Wochen später abzugeben, ist groß. Laut Steffen Fuhse, Sachgebietsleitung Bürger- und Ratsbüro, haben in den ersten drei Tagen bereits mehr als 700 Bürger ihre Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl beantragt. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren seien es insgesamt etwa 1500 abgegebene Stimmen per Briefwahl gewesen.

Die Zahl der vergangenen Wahl werde Pattensen in diesem Jahr wohl problemlos übertreffen. „Das liegt sicherlich auch an Corona“, sagt Mitarbeiterin Renate Laudahn, die seit mehr als 25 Jahren bei Briefwahlen im Einsatz ist. In den ersten Tagen hätten sich am Zugang zum Rathaus teils kleinere Menschenschlangen gebildet. „Wir müssen trotzdem die Ruhe behalten. Es muss schließlich alles seine Ordnung haben“, sagt Sergen Ekinci, der sich im zweiten Jahr seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten befindet.

Fünf Wahlzettel für die Kommunalwahl

Stadtsprecherin Andrea Steding, die als stellvertretende Gemeindewahlleiterin am 12. September arg eingespannt sein wird, nutzt den Pressetermin, um ihre eigenen Briefwahlunterlagen in Empfang zu nehmen. Direkt vor Ort füllt sie in einer Wahlkabine alle fünf Wahlzettel aus – für die Wahl des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, für den Rat, für den Ortsrat, für die Regionsversammlung und für die Regionspräsidentin oder den Regionspräsidenten – und steckt die Papiere dann in einen roten Briefumschlag. Diesen wirft sie anschließend in die aufgestellte Tonne. „Wir sind den Leuten immer behilflich. Besonders, wenn es ältere Menschen sind“, sagt Ekinci.

Sergen Ekinci händigt Stadtsprecherin Andrea Steding ihre Unterlagen für die Briefwahl aus. Quelle: Mark Bode

Der in Pattensen-Mitte lebende Heinz Weidemann betritt den Mehrzweckraum. Auch er will per Briefwahl abstimmen. „Aber ich möchte gerne alles mit nach Hause nehmen und mir noch einmal genau durchlesen“, sagt er. Zwar habe er seine Entscheidung bereits getroffen, wer seine Stimmen erhalten soll, doch er möchte die Listen lieber noch einmal in Ruhe betrachten und ausfüllen.

230 stimmen per Brief für Bundestagswahl ab

230 Personen hätten bis Donnerstagmorgen zudem bereits ihre Stimmen für die Bundestagswahl abgegeben, sagt Steding. Dass diese Zahl deutlich niedriger ist als für die Kommunalwahl, erklärt sie damit, dass die bundesweite Wahl erst zwei Wochen später ist und einige Bürger deshalb noch unschlüssig seien, bei welchen Personen und Parteien sie ihre Kreuze machen sollten.

Renate Laudahn stellt die Unterlagen für die Briefwahl für eine Pattenserin zusammen. Quelle: Mark Bode

Auf den Andrang bei der Briefwahlstelle ist die Stadt Pattensen vorbereitet. „Wir konnten ja bei vorangegangenen Wahlen in anderen Bundesländern sehen, dass dort viele Menschen bevorzugt die Briefwahl nutzen“, sagt Fuhse. Statt den ursprünglich geplanten vier Briefwahlvorständen wird es nun fünf geben. Dazu kommen 15 weitere Wahlvorstände, die am Abend des 12. September die Wahlzettel aller Pattenser Wahlbezirke auszählen.

Das sind die Öffnungszeiten der Briefwahlstelle

Wer per Briefwahl seine Stimme abgeben möchte, kann entweder weiterhin ins Rathaus kommen – die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und montags von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie an den Sonderöffnungstagen am 10. September von 8 bis 13 Uhr und am 24. September von 8 bis 18 Uhr. Es ist auch möglich, die Unterlagen im Internet zu beantragen. Der einfachste Weg ist dafür, den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigungskarte zu scannen. Alternativ ist der Link unter www.pattensen.de abrufbar.

Von Mark Bode