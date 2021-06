Schulenburg

Die Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft Schulenburg (UWG) haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September aufgestellt. Der derzeitige Fraktionsvorsitzende im Rat, Klaus Iffland, wurde von den 20 Mitgliedern beim Treffen in Präsenz wieder zum Spitzenkandidaten gewählt. Der Ratsherr und UWG-Vorsitzende Rolf Kattenhorn (72) tritt aus persönlichen Gründen nicht noch einmal an. Für die Schulenburger Ortsbürgermeisterin Svenja Blume dürfte es auf Listenplatz fünf schwierig werden, wieder in den Rat zu gelangen.

Kalkulation: Zwischen zwei und vier Ratssitze

Hinter Iffland kandidieren das frühere CDU-Mitglied Arndt Brinkmann sowie die aktuellen Ratsmitglieder Christian Möller und Michael Wahl. Hinter Blume finden sich ihr Mann Frank Blume und Karl Heinz Iwannek auf der Liste wieder. „Wir bekommen vier Leute in den Rat, wenn es sehr gut läuft, und nur zwei, wenn es ganz schlecht läuft“, sagt Iffland. Derzeit sind es fünf Fraktionsmitglieder. Das hängt allerdings mit den Wechseln von Svenja Blume, Möller und Wahl von der CDU-Fraktion zur UWG vor rund einem Jahr zusammen.

Die wichtigsten Anliegen der Kandidaten über die Grenzen Schulenburgs hinaus sind laut Iffland die Konsolidierung des Haushalts sowie die endgültige Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung. „Diese Themen werden wir weiterbehandeln“, sagt der Fraktionsvorsitzende.

Iffland und Brinkmann wollen in die Regionsversammlung

Er und Brinkmann treten zudem als Kandidaten für die Regionsversammlung an. „Die gefühlte Lage ist, dass Pattensen in der Region Hannover nicht wahrgenommen wird“, sagt Iffland. Vieles konzentriere sich auf die Landeshauptstadt. Die beiden Kandidaten wollen sich vermehrt für dezentrale Gemeinden wie Pattensen einsetzen.

Die UWG veranstaltet in regelmäßigen Abständen einen offenen Abend, zu dem politisch interessierte Menschen eingeladen sind. Die nächste Veranstaltung ist für Montag, 5. Juli, um 19.30 Uhr im Schützenheim des KKSV Schulenburg/Leine geplant.

Von Mark Bode