Jeinsen

Wahlplakate der Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeinsen sucht man im Pattenser Ortsteil auch vor dieser Kommunalwahl vergebens. „Wir haben als UWJ in 25 Jahren immer darauf verzichtet und spenden stattdessen jetzt 1000 Euro an die Opfer der Hochwasserkatastrophe“, sagt Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker. Er bildet gemeinsam mit Vardegötzens Ortsvorsteher Dirk Meyer die UWJ-Fraktion im Rat der Stadt.

UWJ vermisst Angebote der Jugendpflege in Ortsteilen

Die beiden sowie die zwei weiteren Kandidaten auf der Liste, Oliver Alt und Werner Hartke, möchten in der nächsten Legislaturperiode „den kleinen Ortsteilen eine Stimme geben“, wie es im Wahlprogramm heißt. Meyer hat den Eindruck, dass die Kluft zwischen Kernstadt und kleinen Ortsteilen immer größer wird. So fordert die UWJ einen Einsatz der Jugendpflege in den Ortschaften. „Die nehmen wir vor Ort gar nicht wahr“, beklagt sich Meyer. Ebenso ärgert er sich über den nicht geplanten Glasfaserausbau in den Ortschaften Vardegötzen und Thiedenwiese, weil dieser laut Anbieter HTP nicht wirtschaftlich sei. „Da hätte die Stadt bei den Verhandlungen mit HTP auf einer Mischkalkulation bestehen müssen“, sagt der Ortsvorsteher.

Doch trotz des „J“ im Namen haben die Mitglieder der UWJ nicht nur Jeinsen im Auge. So möchten die Kommunalpolitiker den Haushalt konsolidieren und mit der Weiterentwicklung des Personalkonzeptes im Rathaus ein effektiveres Arbeiten erreichen. Auch der Ausbau von Gewerbeansiedlungen – unter Beachtung von Natur- und Umweltaspekten – ist der UWJ ein großes Anliegen. „Das ist dringend nötig“, sagt Meyer. „Es muss endlich ein Konsens von Stadt und Region her.“ Bislang scheitert ein Ausbau in Pattensen-Mitte am dort siedelnden und vom Aussterben bedrohten Feldhamster.

Baulücken schließen, Jeinsen abrunden

Grundsätzlich sollte in jedem Ortsteil der Stadt ausreichend Bauland für die Ansiedlung weiterer Bürger vorhanden sein, sagt Meyer. „Das muss bei der Raumordnungsplanung berücksichtigt werden.“ Speziell auf Jeinsen bezogen seien nahe des Ortsausgangs in Richtung Schulenburg noch Flächen vorhanden. „Vordringlich sollten allerdings zunächst Baulücken geschlossen werden“, fordert der Spitzenkandidat der UWJ. Er und seine Mitstreiter setzen sich für eine bessere Barrierefreiheit sowie die Förderung familien- und altersgerechter Wohnformen ein.

Die heimische Gastronomie soll gestärkt werden, indem seitens der Verwaltung beispielsweise häufiger Lösungen für den Wunsch nach einer Außenbewirtschaftung gesucht werden. „Man sollte die Gastronomen positiv unterstützen“, fordert Meyer. Eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs durch eine bedarfsgerechte Busverbindung zu den S-Bahnhaltestellen, die Erschließung und Erneuerung von Radwegen sowie der Ausbau der Wanderwege sind ebenfalls im Wahlprogramm festgehalten.

Von Mark Bode