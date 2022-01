Laatzen

Ginge es nur nach dem Stadtverband der CDU in Laatzen, dann würde die erfahrene Kommunalpolitikerin Gundhild Fiedler-Dreyer im Herbst bei der Wahl des Niedersächsischen Landtags antreten. Einhellig hat der Stadtverband die 55-Jährige am Dienstag nominiert. Ob die im September frisch in die Regionsversammlung gewählte Christdemokratin ihre Partei aber tatsächlich im Wahlkreis 29 (Laatzen-Pattensen-Sehnde) antritt, wird bei der Urwahl am 10. Februar entschieden.

Die Vorsitzende der CDU-Ortsratsfraktion Ingeln-Oesselse, die zehn Jahre lang dem Rat der Stadt Laatzen angehörte und schulpolitische sowie jugendpolitische Sprecherin der Ratsgruppe CDU-FDP war, ist damit auf den Spuren ihres Mannes Christoph Dreyer. Dieser war von 2008 bis 2013 Landtagsabgeordneter. Bei den letzten beiden Landtagswahlen unterlag der Christdemokrat jedoch der SPD-Kandidatin Silke Lesemann. Die Sehnderin hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, zum vierten Mal kandidieren zu wollen.

Der Stadtverbandsvorsitzende der CDU in Laatzen, Peter Friedsch, äußerte sich gleichwohl zuversichtlich, dass Fiedler-Dreyer der Wahlkreis 29 zurückerobert werden könnte.

Von Astrid Köhler