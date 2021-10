Laatzen-Mitte

Ein Fahrzeug einer Gärtnerei ist am Freitagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr von bislang Unbekannten an der Würzburger Straße 21 aufgebrochen worden. Der oder die Täter stahlen den darin deponierten Rucksack eines Mitarbeiters der Gärtnerei, in dem sich unter anderem der Führerschein des Mannes befand. Laut Hauptkommissar Michael Baum vom Laatzener Polizeikommissariat häufen sich in den vergangenen Wochen Aufbrüche dieser Art. „Es kam öfter vor, dass ein Baufahrzeug aufgebrochen wurde. Das ist auffällig“, sagte er.

Der Kastenwagen der Marke Opel Movano parkte an der Würzburger Straße. Die Dreiecksscheibe an der Fahrerseite wurde laut des Hauptkommissars eingeschlagen. Der auf dieser Seite abgelegte Rucksack wurde daraufhin gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1094315 entgegen.

Von Mark Bode