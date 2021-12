Liebe Leser, auch in diesem Jahr laden die Kirchengemeinden in Laatzen, Hemmingen, Pattensen und Sarstedt zu etlichen Weihnachtsgottesdiensten ein. Wegen der Pandemie gibt es allerdings sehr unterschiedliche Reglungen: Grundsätzlich finden die Gottesdienste unter den allgemein geltenden Hygieneregeln wie Masken- und Abstandspflicht statt. Viele Gemeinden haben jedoch Einlassbeschränkungen und Anmeldungen vorgesehen, für die die Frist auch teilweise schon abgelaufen ist, oder durch die begrenzte Teilnehmerzahl sind Veranstaltungen bereits ausgebucht. Andere Kirchengemeinden haben sich entschlossen, die Gottesdienste zu streamen. Aber es gibt auch einige frei zugängliche Gottesdienste, die meist unter freiem Himmel stattfinden.

Soweit gemeldet, haben wir die geltenden Modalitäten mit aufgeführt. Bitte informieren Sie sich zusätzlich aktuell auf der Homepage Ihrer Kirchengemeinde oder im Schaukasten vor der Kirche.

Evangelische Gemeinden, Heiligabend

Kirchenkreis Laatzen-Springe: Arnum: Fr. 15 GD mit Krippenspiel (Pn. Eiben), Fr. 16.30 Heiligabend-GD (Pn. Eiben mit den Konfirmanden), Fr. 18 Heiligabend-GD mit den Posaunen (Pn. Eiben), Fr. 23 Christnacht mit der Kantorei (Prädn. Schäfer) – Gleidingen: So. 10 Weihnachts-GD für Familien mit kleinen Kindern, mit Anmeldung (Pn. Michaelsen), Fr. 14.30 und 15.30 Christvesper mit Krippenspiel, beide mit Anmeldung und 3G-Regel (Pn. Michaelsen und Team), Fr. 17 Christvesper ohne Eingangskontrolle (Vkn. Rosenau), Fr. 18 Christvesper ohne Eingangskontrolle (Pn. Michaelsen), Fr. 22 Christnacht ohne Anmeldung (Lkt. Jeßberger) – Grasdorf: Fr. 15 und 16.30 Christvesper mit Krippenspiel für Jugendliche und Erwachsene, es gilt die 3G-Regel (P. Straeck und Team), Fr. 18 Christvesper mit 3G-Regel (P. Straeck) – Kapelle Devese: Fr. 16 Christvesper mit Anmeldung (P. Beyger) – Harkenbleck: Fr. 17.30 GD auf Schiefers Hof, mit Anmeldung (Pn. Dr. Grimmsmann) –Hiddestorf: Fr. 15 Christvesper und Krippenspiel, auf der Wiese des Hofes Dirk Wulkopf (P. Gnügge), Fr. 18 Christvesper, auf der Wiese des Hofes Dirk Wulkopf (P. Gnügge), Fr. 23 Christmette (Kirche) mit Anmeldung (P. Gnügge)– Kapelle Hemmingen: Fr. 18 Christvesper mit Anmeldung (P. Beyger) – Hemmingen-Westerfeld: Fr. 14.30 Weihnachtsgeschichte zum Mitmachen für Familien und Kinder (Pn. Dr. Budke-Grüneklee), Fr. 16 Krippenspiel der Vorkonfirmanden (Pn. Dr. Budke-Grüneklee), Fr. 18 Christvesper (P. Römer), Fr. 23 Christmette (P. Beyger) – Hüpede: Fr. 15.30, 16.30 und 17.30 Christvesper mit Krippenspiel auf dem Kirchplatz, mit Anmeldung (Pn. Stuckenberg) – Koldingen: Fr. 15, 16 und 17 Andacht mit Offener Krippe am Schlauchturm (Team), Fr. 15 Christvesper mit Krippenspiel im Pfarrgarten, mit Anmeldung (Team) – Laatzen, Immanuel: Fr. 11 GD für Familien mit kleinen Kindern, keine Beschränkungen (Pn. Straeck) –Laatzen, Thomas: Fr. 14 Christvesper für Familien mit kleinen Kindern, keine Beschränkungen (Pn. Straeck), Fr. 15 und 16.15 Christvesper mit Krippenspiel (Diakn. Freudemann-Bah), Fr. 18 Christvesper für Erwachsene (Pn. Dieckow) – Pattensen: Fr. 15 und 16.15 Christvesper mit Krippenspiel im Pfarrgarten, mit Anmeldung und 3G (Team), Fr. 18 Christvesper im Pfarrgarten, mit Anmeldung und 3G (Pn. Timpe) – Rethen: Fr. 11 und 14 GD für Familien mit Kindern im Grundschulalter, bei beiden gilt 2G für Erwachsene (Diakn. Bormann), Fr. 16 Christvesper mit 3G-Regel (Pn. Dieckow), Fr. 17 Zoom-Gottesdienst, bitte vorher registrieren unter www.kirchenkreis-laatzen-springe.de/gemeinden/petri_rethen, Fr. 23 Christmette im Freien mit Friedenslicht aus Bethlehem (Diakn. Ahlborn) – Schulenburg: Fr. 16 GD mit Krippenspiel, draußen an der Thomaskirche (P. Schott/Team), Fr. 18.15 Christvesper (P. Hüttmann) – Jeinsen: Fr. 15.30 Krippenspiel to go (Team), Fr. 17 Christvesper St. Georg, drinnen und draußen (P. Hüttmann), 22.30 Christmette mit Chor (P. Hüttmann) – Schliekum: Fr. 15 Krippenspiel im Freien, Hof Marheineke (Team), 16 Christvesper im Freien, Hof Marheineke (Präd. Dietze) – Wilkenburg: Fr. 16 GD mit Krippenspiel auf dem Kirchhof, mit Anmeldung (Pn. Dr. Grimmsmann), Fr. 17.30 GD auf dem Kirchhof, mit Anmeldung (P. Tyra), Fr. 22 GD in der St.-Vitus Kirche, 2G-Plus-Regel, mit Anmeldung (Pn. Dr. Grimmsmann).

Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt: Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde Sarstedt-Land: Für die Freiluft-Gottesdienste an Heiligabend ist keine Anmeldung erforderlich. Die Erfassung der Kontaktdaten erfolgt vor Ort über die Luca-App oder sie werden schriftlich hinterlegt; bitte bringen Sie dafür ein eigenes Schreibberät mit. Die Anmeldung für die Gottesdienste an Heiligabend in den Kirchen findet online statt: www.12apostel-sarstedt-land.de/wir_fuer_sie/Anmeldungen (Anmeldeschluss 22.12.). Gottesdienste in den Kirchen mit 2G-Regel (bitte halten Sie Ihren Impf- oder Genesenennachweis bereit; gilt nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren) – Algermissen: Fr. Krippenspiel für Jung und Alt (Video), 15 Freiluft-GD, Parkplatz an der Kirche (P. Schulz-Wackerbarth), 17 GD mit Anmeldung (P. Eggers) – Bledeln: Fr. 17 GD mit Anmeldung (Pn. Pabst) – Gödringen: Fr. 16 Freiluft-GD auf Gutshof Busch, Gödringer Straße 15 (P. Below) – Groß Lobke: Fr. 18 GD mit Anmeldung (Pn. Austen) – Hotteln: Fr. 15 Freiluft-GD auf Hof Rühmkorf, Hottelner Straße 22 (P. Below) – Ingeln-Oesselse: Fr. 15 und 16.30 GD (Diakn. Fink), 18 GD (P. Eggers), 23 Heiligabend-GD (P. Below), alle mit Anmeldung – Lühnde: Fr. 16 GD (P. Eggers), 18 GD (Pn. Pabst), 23 GD (Pn. Austen), alle mit Anmeldung – Klein Lobke: Fr. 16 Freiluft-GD auf Hof Diers, Lobker Straße 24 (P. Schulz-Wackerbarth) – Müllingen: Fr. 16 GD mit Anmeldung (Pn. Austen) – Ummeln: Fr. 14 Freiluft-GD, Platz vor der Kapelle (P. Schulz-Wackerbarth) – Wassel: Fr. 16.30 Krippenspiel in Wassel/Hof Gellermann (2G, Anmeldung nur telefonisch unter 05138-3877 bis 22.12.) – Wirringen: Fr. 17 GD mit Anmeldung (Pn. Austen) – Rössing: Fr. 15-17 Stationen-Krippenspiel (Team), Fr. 23 GD zur Christnacht mit Beat Duddeck und Ensemble (Präd. Wallbrecht), nähere Infos unter www.kirche-roessing.de/termine – Barnten: Fr. 15.30 Krippenspiel auf dem Hof Köhler/Will (Team), 18-18.30 Open-Air-Christandacht auf dem Kirchhof, Anmeldebogen für Christandacht unter www.kirche-roessing.de – Sarstedt, St. Nikolai Heisede-Ruthe: Fr. 15 Christvesper mit Krippenspiel, Außengelände an der kath. Kirche Ruthe (Pn. Schiwek), Fr. 23 Christmette (P. Pn. Schiwek), aktuelle Informationen unter www.kirche-heisede-ruthe.de/termine – Sarstedt, Paul Gerhardt: Fr. 15.30 Open-Air-Christvesper für Familien mit Kindern bis sechs Jahren, Fr. 16.30 Open-Air-Christvesper mit Krippenspiel für Familien mit Kindern im GS-Alter, Fr. 18 Open-Air-Predigt-GD mit Chor (alle Pn. Schiwek), mit Auflagen und nur mit Anmeldung, siehe www.kirche-sarstedt.de/kalender/gottesdienste – Sarstedt, St. Nicolai: Fr. 14 und 15.30 Vesper I/II mit Krippenspiel, Fr. 16.45 Vesper III mit Kinderchor, Fr. 18 Vesper IV mit Jugendchor, Fr. 23 Mette mit Kantorei (alle P. Fricke mit Team), mit Auflagen und nur mit Anmeldung siehe www.kirche-sarstedt.de/kalender/gottesdienste; Fr. 15.30 Open-Air am Festplatz (Lkt. Tölle), ohne Anmeldung – Sarstedt, St. Paulus-Giebelstieg: nur mit Online-Anmeldung, www.sankt-paulus-sarstedt.de: Fr. 14 und 16 Christvesper mit Krippenspiel (Team), Fr. 18 Christvesper (P. Borcholt); Fr. 23 Christmette mit Chor VocaBella (P. Borcholt) – Giften, Martin Luther: nur mit Online-Anmeldung, www.sankt-paulus-sarstedt.de: Fr. 15 Christvesper mit Krippenspiel (Team), Fr. 16.45 Christvesper (P. Borcholt).

Kirchenkreis Hildesheimer Land: Adensen: Fr. 16 Krippenmusical (Team), Fr. 19 Christvesper (Vkn. Leicher) – Banteln: Fr. 16-17.30 Offene Kirche zur Besinnung – Barfelde: Fr. 15.30 Krippenspiel (Team), Fr. 22 Christnacht (P. Junak) – Betheln: Fr. 15.30 Krippenspiel (Team), Fr. 19 Christvesper (P. Junak) – Burgstemmen: Fr. 18 Christvesper (Vkn. Leicher) – Deilmissen: Fr. 15.30 Andacht – Deinsen: Fr. 16.30 Andacht – Dunsen: Fr. 17.30 Andacht – Eime: Fr. 18.30 Andacht – Elze: Fr. 15 GD für Familien mit kleinen Kindern, mit Anmeldung (P. Edelmann), Fr. 16 und 17 Krippenspiel, mit Anmeldung (D. Schöler u. Team), Fr. 18 und 19 Christvesper, mit Anmeldung (P. Edelmann), Fr. 23 Christnacht (Sup. Castel) – Esbeck: Fr. 15 Christvesper im Freien, nur mit Anmeldung – Heyersum: Fr. 16 Christvesper (Vkn. Leicher) – Mahlerten: Fr. 17 Christvesper (Vkn. Leicher) – Mehle: Fr. 16 Christvesper im Freien, Fr. 22 Christnacht (beide nur mit Anmeldung) – Nienstedt: Fr. 16.30 Krippenspiel (Diakn. Friede), Fr. 17.30 Christvesper (P. Junak) – Nordstemmen: Fr. 15 Weihnachtsmusical (online), Fr. 17 „Quer & Kreuz trifft 24/17“ (online), Fr. 18 Christvesper (online) – Sehlde: Fr. 17 Christvesper im Freien (Hof Schulte-Schüren), nur mit Anmeldung – Wülfingen: Fr. 16 Andacht für Familien mit Kindern (Dorfplatz am MZH), Fr. 18 Christvesper (Kirche), beide nur mit Anmeldung.

1. Weihnachtstag

Arnum: Sa. 11 Regional-GD (P. Beyger) – Gleidingen: Sa. 10 GD (Pn. Michaelsen) – Hiddestorf: Sa. 11 Regional-GD in Arnum (P. Beyger) – Hemmingen-Westerfeld: Sa. 11 Regional-GD in Arnum (P. Beyger) – Laatzen, Immanuel: Sa. 10 Fest-GD (P. Günter) –Laatzen, Thomas: Sa. 17 GD (Pn. Straeck) – Pattensen: Sa. 11 regionaler Fest-GD mit Anmeldung und 2G (Sup. Brummer) – Rethen: Sa. 10.30 GD (P. Wening) – Wilkenburg: Sa. 11 Regional-GD in Arnum (P. Beyger).

Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt: Wassel: Sa. 10 Haupt-GD (P. Schulz-Wackerbarth), 2G, Online-Anmeldung erforderlich unter www.12apostel-sarstedt-land.de/wir_fuer_sie/Anmeldungen – Rössing: Sa. 17 Sing-GD mit Chor (Pn. Hillebrecht), nähere Infos unter www.kirche-roessing.de/termine – Sarstedt, St. Nikolai Heisede-Ruthe: Sa. 17 Musikalische Weihnachtskirche (Vk. Hagenah), aktuelle Informationen unter www.kirche-heisede-ruthe.de/termine – Giften, Martin Luther: Sa. 10.30 GD (P. Borcholt), nur mit Online-Anmeldung, www.sankt-paulus-sarstedt.de –Sarstedt, Seniorenzentrum am Sonnenkamp: Sa. 10.30 GD (Pn. Schiewek).

Kirchenkreis Hildesheimer Land: Adensen: Sa. 17 Musik, Vesper (Team) – Betheln: Sa. 9.45 GD (P. Junak) – Deinsen: Sa. 10 GD – Elze: Sa. 10 GD mit Abendmahl (P. Edelmann) – Esbeck: Sa. 10 GD – Nienstedt: Sa. 11 GD (P. Junak) – Nordstemmen: Sa. 17 GD mit 3G und FFP2-Maske (P. Leu).

2. Weihnachtstag

Kirchenkreis Laatzen-Springe: Arnum: So. 11 GD (Lktn. Hentschel) – Gleidingen: So. 10.15 Regionaler Weihnachts-GD in Grasdorf (Pn. Dieckow) – Grasdorf: So. 10.15 Regionaler Weihnachts-GD (Pn. Dieckow) –Hiddestorf: So. 10 GD (P. Gnügge) – Hemmingen-Westerfeld: So. 10 GD (Prädn. Wittenborn) – Hüpede: So. 9.30 GD (P. Lohse) – Kapelle Koldingen: So. 9.30 GD, nach tagesaktuellen Corona-Vorgaben (Pn. Timpe) – Laatzen, Immanuel: So. 10.15 Regionaler Weihnachts-GD in Grasdorf (Pn. Dieckow) –Laatzen, Thomas: So. 10.15 Regionaler Weihnachts-GD in Grasdorf (Pn. Dieckow) – Pattensen: So. 11 Fest-GD (P. Lohse), mit Anmeldung und 2G – Rethen: So. 10.15 Regionaler Weihnachts-GD in Grasdorf (Pn. Dieckow) – Schulenburg: So. 10 GD (P. Schott) – Jeinsen: So. 10 GD (P. Hüttmann) – Schliekum: So. 11.15 GD (P. Hüttmann) – Wilkenburg: So. 11 GD (Pn. Dr. Grimmsmann).

Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt: Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde Sarstedt-Land: 2G, Online-Anmeldung erforderlich unter www.12apostel-sarstedt-land.de/wir_fuer_sie/Anmeldungen – Gödringen: So. 10 Haupt-GD mit Anmeldung (P. Eggers) – Groß Lobke: So. 10 Haupt-GD mit Anmeldung (P. Below) – Ingeln-Oesselse: So. 10 Haupt-GD mit 2G-Regel und Anmeldung (Pn. Austen) – Sarstedt, St. Nicolai: So. 10 GD (P. Fricke), mit Auflagen und nur mit Anmeldung siehe www.kirche-sarstedt.de/kalender/gottesdienste – Sarstedt, St. Paulus-Giebelstieg: So. 10.30 GD (P. Borcholt), nur mit Online-Anmeldung, www.sankt-paulus-sarstedt.de.

Kirchenkreis Hildesheimer Land: Banteln: So. 10 Offene Kirche zur Besinnung – Barfelde: So. 11 FamGD (P. Junak und Team) – Eime: So. 10 GD – Heyersum: So. 10.30 GD (P. i.R. Hallwaß) – Mehle: So. 10 GD, nur mit Anmeldung.

Katholische Gemeinden

Laatzen, St. Oliver: Link für die Livestreams unter www.sankt-oliver-laatzen.de – Fr. 16 Krippenfeier für Familien, Livestream, Fr. 18, 21 und 23 Christmette, Livestream; Sa. 9 und 11 Messe, Livestream; So. 11 Messe, Livestream – Gleidingen: So. 9 Messe – Hemmingen: Sa. 17 Messe – Nordstemmen: So. 9 Messe – Pattensen: So. 9 Messe –Ruthe: So. 11 Messe – Sarstedt, Hl. Geist: Fr. 15.30 und 16.30 FamGD, 22 Messe.

