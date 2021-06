Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die neuesten Arbeitsmarktzahlen im Geschäftsstellenbezirk Laatzen machen Hoffnung. Erstmals seit Beginn der Pandemie ist die Arbeitslosenquote im Juni mit 6,8 Prozent auf einen Wert gesunken, der wieder unter dem des Vorjahres liegt. Im Juni 2020 betrug die Quote noch 7,1 Prozent.

Auch im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der Arbeitslosen rückläufig. Insgesamt ging die Zahl in dem Bereich, der auch Hemmingen und Pattensen umfasst, um 89 auf nun 2738 zurück. Allerdings verzeichnen nicht alle drei Kommunen gleichermaßen einen Minus. Für Hemmingen meldete die Agentur für Arbeit mit nun 522 Arbeitslosen sogar 18 mehr als im Vorjahr. In Laatzen waren laut Agentur im Juni 1891 Personen arbeitslos gemeldet, was einem Minus von 85 gegenüber dem Vorjahr entspricht. In Pattensen gab es bis Ende Juni 325 Arbeitslose (minus 22).

Arbeitgeber melden mehr als doppelt so viele neue Stellen

Der Bestand an freien Arbeitsstellen im Bereich Laatzen, Hemmingen und Pattensen ist im Juni um 67 gestiegen auf nun 817. Dies sind 223 mehr als vor einem Jahr, teilte die Agentur für Arbeit mit. Auch hätten die Arbeitgeber mit 138 mehr als doppelt so viele neuen Stellen gemeldet wie noch vor einem Jahr, als es 60 waren. Seit Januar gingen bei der Agentur 817 Stellenmeldungen ein – dies entspricht einem Zuwachs von 330 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Besonders gefragt sind derzeit Fachleute aus den Bereichen Informatik und Naturwissenschaften, Bau, Architektur, Gebäude- und Vermessungstechnik sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung.

Von Astrid Köhler