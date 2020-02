Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt eine Trendwende nach unten ab? Nach Jahren der Entspannung hat die Arbeitslosigkeit in Laatzen, Hemmingen und Pattensen im Februar im Jahresvergleich zugenommen. Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 5,7 Prozent, im Vorjahresmonat waren es noch 5,5 Prozent.

Im Agenturbezirk Laatzen, zu dem auch Hemmingen und Pattensen gehören, waren Ende Februar 2256 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind vier weniger als im Januar und 118 mehr als vor einem Jahr. „Die Betriebe halten sich zurück, neue Mitarbeiter einzustellen und warten die Entwicklung ab“, kommentiert Heike Döpke, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Hannover, die Entwicklung in der Region. Erstmals seit vielen Jahren stiegen die Arbeitslosenzahlen in einem Februar wieder an.

Besonders stark betroffen ist Laatzen, wo die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Februar 2019 um 70 auf 1550 stieg. In Hemmingen waren 424 arbeitslos gemeldet (plus 24), in Pattensen 282 (plus 24). Neu gemeldet wurden im Februar gerade einmal 109 Stellen – das sind 44 weniger als vor einem Jahr.

Von Johannes Dorndorf