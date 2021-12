Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Die Beschäftigen der Leine-Volkshochschule können aufatmen: Der Verwaltungsausschuss der Stadt Laatzen hat am Donnerstagabend den Weg für einen Sonderzuschuss der Kommune freigemacht, um die Zahlungsunfähigkeit der Bildungseinrichtung zu sichern. Das Gremium habe dem Betriebskostenzuschuss „eindeutig und mehrheitlich zugestimmt“, gab Bürgermeister Kai Eggert am späten Abend bekannt. „Damit wird die Stadt Laatzen die Liquidität der Leine-VHS mit sicherstellen.“

Die Gesellschaft kann damit auf eine Finanzhilfe von bis zu 275.000 Euro zählen, von der ein Teil zuvor in einer Eilentscheidung des Bürgermeisters bereits ausgezahlt worden war. Die Auszahlung der Gehälter und die Begleichung anderer kurzfristig fälliger Ausstände sind damit mindestens bis Ende Januar gesichert. Zuvor hatten die Städte Pattensen und Hemmingen bereits jeweils 27.500 und 25.000 Euro beigesteuert. Weitere Zuschüsse waren am Veto des Pattenser Rates gescheitert, so dass Laatzen nun vorerst im Alleingang die weitere Liquidität der VHS sicherstellt. Die gemeinnützige GmbH wird zur Hälfte von der Stadt Laatzen getragen, jeweils ein Viertel der Gesellschaft gehören den Städten Hemmingen und Pattensen.

Die Volkshochschule soll nun mit Hilfe eines Sanierungsgeschäftsführers kurzfristig ein Zukunftskonzept erarbeiten. Auf dessen Basis stehen im Januar weitere Entscheidungen der drei Räte zur Frage an, wie es mit der Bildungseinrichtung weitergehen soll. Bei der Leine-VHS sind aktuell 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Hinzu kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten Arbeitsgelegenheiten sowie nach Angaben der Dozentenvertretung rund 150 Honorarkräfte.

Von Johannes Dorndorf