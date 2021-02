Laatzen/Hemmingen/Pattensen

Eigentlich wollte die Leine-VHS zum 8. Februar ins neue Semester gestartet sein. Doch die Corona-Pandemie machte dem ein Strich durch die Rechnung. Mit der Verlängerung des harten Lockdown ist nun auch der Ausweichtermin 1. März obsolet, und gibt es vorerst nur Onlineangebote. Jetzt hofft die Bildungseinrichtung, den Kursbetrieb in Präsenz nach den Osterfeiertagen Anfang April aufnehmen zu können. Das gerade erst verteilte Frühjahrsprogramm ist dann allerdings nur noch in Teilen gültig.

Als das neue Semester geplant wurde, sei die dramatische Weiterentwicklung der Corona-Pandemie noch nicht abzusehen gewesen, sagt Bjoern Schoof, Verwaltungsleiter und Programmbereichsleiter EDV bei der Leine-VHS. „Hinterher ist man immer schlauer, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir noch einmal in einen zweiten Lockdown kommen würden.“ Vielmehr habe die Leine-VHS gehofft, wie im Sommer Präsenzkurse anbieten zu können: mit reduzierter Teilnehmerzahl, Abstands- und Hygienemaßnahmen. In den Räumen stehen ferner automatische Desinfektionsmittelspender bereit, und medizinische OP-Masken sind kostenlos erhältlich.

Die Geschäftsstelle der Leine-VHS in Laatzen ist weitestgehend verwaist. Quelle: Astrid Köhler

Die Volkshochschulen lebten überhaupt von der Begegnung der Menschen, ergänzt Brigitte Germer, die im Februar 2020 die Geschäftsführung der Leine-VHS übernommen hat. Auch wenn diese der neuen Corona-Verordnung nach theoretisch kurz vor den Osterferien wieder möglich sein sollten, habe die Leine-VHS am Montag entschieden, sich etwas Luft zu verschaffen und den Start auf Anfang April zu verschieben, nach den Feiertagen. Im ersten Lockdown habe sich die VHS noch von Woche zu Woche gehangelt, was Kunden ärgerte und enttäuschte. Mit dem angepeilten Semesterstart Anfang April gebe es für alle mehr Planungssicherheit. „Wir hoffen, dass es dann wirklich klappt“, sagt die Geschäftsführerin.

Zahlreiche Kurse mussten abgesagt oder verschoben werden

Von den 93 Kursen aus dem neuen Programmheft sind nur neun EDV- und Technik-Kurse als reine Online-Kurse oder Webinar geplant. Letztere sind unabhängig vom Lockdown durchzuführen. Alle anderen sind Präsenzveranstaltungen, und zahlreiche von ihnen mussten bereits abgesagt werden. Dies betrifft vor allem Kurse aus den Bereichen Politik und Gesellschaft, Kultur, Gesundheit und Umwelt sowie Fremdsprachen. „Wir kommen weder in die Schulen, noch in die Hallenbäder“, sagt Schoof. Auch Kooperationen mit dem Theater für Niedersachsen und dem Opernhaus sind wegen des Lockdowns derzeit nicht möglich.

Die Mitarbeiter bemühten sich nun, möglichst viele Kurse auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Dies soll gelingen, indem einerseits die Langzeitkurse aus den Bereichen Sprachen und Gesundheit von den üblichen 15 auf zehn bis zwölf Termine verkürzt werden. Zum anderen soll das Frühjahrssemester in den Sommer verlängert werden – „notfalls bis in den August hinein“, so Schoof. Die beständigen Kursverschiebungen bedeuteten einen nicht unerheblichen Arbeitsaufwand.

Leine-VHS beklagt Umsatzausfall von 95 Prozent

Die finanziellen Auswirkungen des Lockdowns für die Leine-VHS sind immens. „Nahezu 95 Prozent unseres Umsatzes im Dezember, Januar und Februar sind weggebrochen“, sagt Schoof. Immerhin erhielt der Bildungsträger auch finanzielle Hilfen im sechsstelligen Bereich. Geld gab es unter anderem aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz für die Integrationskurse sowie aus einem Sondertopf des Landes Niedersachsen für die Erwachsenenbildungseinrichtungen. Die Schlussrechnung zu den Auswirkungen der Corona-Krise steht aus naheliegenden Gründen noch aus.

Die Leine-VHS hofft darauf, ihre Unterrichtsräume bald wieder nutzen zu können. Quelle: Astrid Köhler

Lernförderung ist wieder möglich in Präsenz

Derzeit sind die Unterrichtsräume in Laatzen, Hemmingen und Pattensen verwaist, und es gibt keine Kurse in Präsenz. Doch es gibt erste Lichtblick. „Mit der neuen Verordnung dürfen wir wieder Lernförderung im Einzelunterricht und Kleingruppen anbieten“, sagt Geschäftsführerin Germer. In Spitzenzeiten nutzen diese bis zu 200 Kinder und Jugendliche mit Gutscheinen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Zwar habe es dieses Angebot auch online gegeben, aber da längst nicht alle Familien die dafür nötigen Geräte nutzen konnten, konnten damit längst nicht alle erreicht werden. Zudem war das Onlineangebot für die zuletzt 140 Schüler mit einem großen Aufwand verbunden, ergänzt Schoof.

Das gesamte Team der Leine-VHS sehne ein Ende des Lockdowns entgegen, betont die Geschäftsführerin Germer. „Wir freuen uns riesig, wenn wir wieder all unsere großen und kleinen Kunden in persona bei uns begrüßen können.“ Auch wenn das gedruckte Programm nur noch in Teilen aktuell ist. Die Geschäftsstellen in Laatzen, Hemmingen und Pattensen bleiben für Anfragen erreichbar. Weitere Informationen zu Kursen und Angeboten gibt es auch auf der Internetseite www.leine-vhs.de.

Von Astrid Köhler