Laatzen/Pattensen

Die Linke in Laatzen hat einen neuen Vorstand gewählt – und setzt dabei auf die Weiterführung der bisherigen Konstellation. Bei ihrer Versammlung am Montagabend verständigten sich die Mitglieder des Stadtverbands Laatzen/Pattensen auf eine Fortsetzung der Doppelspitze mit Hans Lehnert und Jessica Kaußen. Ebenfalls in ihren Ämtern für die nächsten zwei Jahre bestätigt wurden der Alt-Laatzener Christoph Feundlieb als Beisitzer und der Rethenerin Laura Tiedemann als Beisitzerin.

„Mit dieser Kontinuität möchte Die Linke einen starken Landtagwahlkampf gestalten und einen Beitrag für den Einzug der Linken in den niedersächsischen Landtag stemmen“, sagte Kaußen nach der Versammlung. Neben der organisatorischen Ausrichtung stimmten die Mitglieder auch über eine Gruppenbildung mit SPD und Grünen im Rat der Stadt Laatzen ab und sprachen sich einstimmig für die Fortsetzung der Gruppe in der nun beginnenden Wahlperiode aus.

Von Johannes Dorndorf