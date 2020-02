Grasdorf/Koldingen

So schnell schießt der Leine-Pegel nur selten in die Höhe: Nach den Regenfällen des Wochenendes ist der Wasserstand bei Koldingen binnen 24 Stunden auf das doppelte Niveau gestiegen. Bereits am Montagvormittag erreichte der Pegel Koldingen eine Höhe von 3,95 Metern, sodass das Niedersächsische Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz ( NLWKN) die Meldestufe 2 auslöste, die lediglich Ausuferungen auf landwirtschaftlichen Flächen anzeigt. Ähnliches gilt für die Bruchriede in Rethen, die seit Montag so viel Wasser führt, dass – wie auch an der Leine – Bäume und Äste im Wasser stehen.

Mit Gefahren für die Wohnbebauung ist derzeit nicht zu rechnen: In Grasdorf liegt der Pegel deutlich unterhalb des Sommerdeichs nahe der Ohestraße, bei Koldingen sind lediglich flussnahe Acker- und Grünflächen überflutet. Am Dienstag hielt sich der Pegel stabil um 3,90 Meter – und für die nächsten Tage ist relativ wenig Niederschlag angekündigt. „An den Zulaufgewässern ist mit keiner generellen Verschärfung der Abflusslage zu rechnen“, meldet das NLWKN. Und es ist noch Luft nach oben: Meldestufe 3, die mit größeren Überschwemmungen verbunden ist, wird erst bei 4,70 Metern ausgelöst. Seinen bisherigen Höchststand erreichte der Koldinger Pegel im Jahr 2017 mit 5,02 Metern.

Von Johannes Dorndorf