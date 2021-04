Laatzen-Mitte/Hemmingen/Pattensen/Hannover

Die St.-Oliver-Kirchengemeinde hat die Amtseinführung von Thomas Kellner verschoben. Kellner wird künftig zugleich den Pastoralbereich Hannover-Süd leiten. „Der Pfarrer hatte Kontakt zu einem Erkrankten und hat sich deshalb selbst in Quarantäne begeben“, teilt die Gemeindereferentin Martina Teipel mit. Daraufhin habe sich der 58-Jährige einem PCR-Test unterzogen. Ursprünglich sollte Kellner in einem Gottesdienst am vergangenen Sonntag eingeführt werden.

Da der Test negativ ausfiel und sich der Corona-Verdacht somit nicht bestätigte, wird die Ernennung jetzt nachgeholt. Kellner wird am Freitag, 23. April, ab 18.30 Uhr im Rahmen eines Gottesdienstes in sein Amt als leitender Pfarrer des Pastoralbereichs eingeführt, zu dem neben St. Oliver die Pfarrgemeinden Heilige Engel in Kirchrode, St. Bernward in Döhren sowie St. Augustinus in Oberricklingen gehören. Es sind nur wenige geladene und angemeldete Gäste zugelassen. Die Vesper werde allerdings wie geplant im Kirchenradio und im Videostream übertragen, kündigt Teipel an. Der Zugang erfolgt über den entsprechenden Menüpunkt auf der Internetseite sankt-oliver-laatzen.de.

Begrüßungsgottesdienst am Sonntag

Für Sonntag, 25. April, hat die Kirchengemeinde darüber hinaus einen Begrüßungsgottesdiest für Pfarrer Kellner angesetzt, der ebenfalls über die Internetseite von St. Oliver zu hören und zu sehen ist. Beginn ist um 11 Uhr.

Thomas Kellner tritt die Nachfolge von Pfarrer Thomas Berkefeld an, der mittlerweile in Kellners Geburtsort Duderstadt als neuer Propst sowie als Dechant für das Untereichsfeld tätig ist. Am 29. November 2020 wurde Berkefeld in der Duderstädter Basilika St. Cyriakus in sein Amt eingeführt.

Von Daniel Junker