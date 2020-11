Grasdorf

Ein wenig stolz auf seine Kunden und deren Beitrag zur diesjährigen Tafelaktion von Rewe und Nahkauf ist Wadim Gaba schon. Beachtliche 766 mit haltbaren Lebensmitteln gefüllte Tüten zum Preis von je 5 Euro haben sie in seinem Nahkauf in Grasdorf zwischen dem 19. Oktober und 1. November erworben. Die Spenden gehen nun an die Laatzener Tafel für Hemmingen, Laatzen und Pattensen. Mit dem Ergebnis rangiert Gaba unter den rund 800 Rewe- und Nahkauf-Märkten der Region Nord auf Platz fünf.

„Ich bin einfach baff“, sagte der Betreiber bei der Übergabe der Spendentüten an die Tafelvorsitzende Dietlind Osterkamp und die Kassiererin des Vereins, Michaela Jungermann. „Mit einer solchen Resonanz habe ich nicht gerechnet. Ich möchte mich bei allen Kunden bedanken, die die Aktion unterstützt haben.“

Nahkauf-Mitarbeiter sprechen Kunden auf Tafelaktion an

Gabas mögliches Erfolgsrezept: Er hatte seine Mitarbeiterinnen gebeten, die Kunden gezielt auf die Aktion aufmerksam zu machen und über deren Hintergrund zu informieren. „Für mich“, sagt Gaba, „ist diese Spende an die Tafeln mit die bedeutendste Aktion von Rewe überhaupt. Denn Bedürftigen zu helfen ist das Wichtigste, was wir machen können.“

Osterkamp sieht das naturgemäß ebenso. Die Tafelchefin rechnet mit insgesamt rund 1500 Spendentüten, die den Verein in diesem Jahr erreichen werden. „Jeder unserer Kunden“, sagt sie, „erhält in unseren Ausgabestellen eine Tüte.“ Deren Inhalt trage auch dazu bei, Phasen zu überbrücken, in denen die Tafeln weniger Lebensmittelspenden verzeichneten.

Tafel sucht dringend Helfer

Am Rande sprachen Osterkamp und Jungermann ein Problem an: Da sich viele ältere Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie zeitweilig zurückgezogen haben, fehlt es der Laatzener Tafel aktuell an ehrenamtlichen Kräften für die Ausgabestellen und den Transport der Lebensmittel. Wer mithelfen will, wendet sich unter Telefon (0175) 7802416 an Osterkamp.

Von Johannes Dorndorf