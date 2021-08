Schulenburg

Manche Vorschläge haben einen historischen oder regionalen Bezug, andere sind eher mit einem Augenzwinkern zu betrachten. 21 Personen haben insgesamt rund 50 Vorschläge zur Benennung der Straße im Baugebiet Milchweg im Pattenser Ortsteil Schulenburg bei Ortsbürgermeisterin Svenja Blume eingereicht. Diese zeigt sich von der Resonanz begeistert: „Ich bin sehr erfreut über diese tolle Beteiligung und die teilweise sehr kreativen Vorschläge.“ Eine Entscheidung fällen die Ortsratsmitglieder in ihrer öffentlichen Sitzung am Montag, 30. August.

Bezug zur alten Wüstung Werbeke

Bauernstraße, Blumenallee, Marienblick, Burggraben, Zum alten Dorf, Grüne Runde oder Windmühlenring – eine Idee von Grünen-Ratsherr Uwe Hammerschmidt – sind nur einige der eingereichten Vorschläge. Die Anregungen, die neue Straße Werbeker Straße, Werbeker Weg oder Werbeker Ring zu nennen, greifen allesamt den historischen Bezug zur einst in dem Gebiet liegenden Wüstung Werbeke auf. Laut Blume wird ein entsprechendes Dorf bereits in Schriftstücken aus dem 10. Jahrhundert erwähnt.

Einige der eingereichten Vorschläge haben Blume auch erheitert. Dazu zählten unter anderem die Namen Zum Schattenschlag, Zum Schweineduft, Zum Windrad, Zur Stromtrasse, Klein Manhatten, Irrweg, Friedlicher-Nachbar-Weg oder Spargasse.

20 Gäste bei Ortsratssitzung zugelassen

Zur Ortsratssitzung am Montag, 30. August, die um 19 Uhr in der Grundschule Schulenburg an der Gartenstraße 2 beginnt, können laut Blume die beiden vertretenen Fraktionen von UWG und SPD jeweils drei Vorschläge aus der langen Liste einbringen. Diese sollen dann diskutiert werden, es folgt eine Abstimmung, bis der zukünftige Name feststeht. An der Ortsratssitzung in Präsenz könnten bis zu 20 Interessierte teilnehmen, teilt Stadtsprecherin Andrea Steding mit. Ein Streamen im Internet sei nicht möglich, weil die entsprechende technische Ausstattung in der Grundschule nicht gegeben ist.

Von Mark Bode