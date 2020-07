Pattensen-Mitte

Ein tolles Angebot der Region Hannover hat in Pattensen die Nachbarschaft zum Schwingen und sogar zum Tanzen gebracht. Margret Ulbrich aus Pattensen-Mitte hatte sich erfolgreich um eines der mobilen Überraschungskonzerte beworben.

Deshalb war die Spaßband Brazzo Brazzone in Ulbrichs Garten an der Straße Lange Heese zu Gast. Unter Bandleader Daniel Zeinoun verbreitete das Ensemble am Wochenende gute Laune mit seinem italienisch angehauchten Brass-Style. Etwa 30 Nachbarn genossen auf den Stühlen, die die Gastgeberin mit Abstand aufgestellt hatte, das Konzert – plus eine Reihe von Zaungästen.

Gastgeberin Margret Ulbrich bereitet ihren Garten in Pattensen für das Freiluftkonzert vor. Quelle: privat

Gute Laune mit Vernunft

Die Stimmung war so gut, dass zum Schluss sogar getanzt wurde. Die Zuhörer seien „hellauf begeistert“ gewesen, berichtet Erwin Schütterle, Ulbrichs Lebenspartner. Er fühlte sich sogar ein wenig an die „seligen Zeiten“ der von ihm gegründete Kulturkneipe Kanapee in Hannover erinnert. Mit einem Unterschied: „Es wurde auf Abstand geachtet, und alle hatten auch eine Maske dabei“, berichtet er. „Kein Wunder, dass bei soviel Vernunft, Pattensen coronafrei ist.“

Im Auftrag der Region hatten Brazzo Brazzone zuvor ein Freiluftkonzert am Seniorenwohnstift Hiddestorfer Straße gegeben.

Von Kim Gallop