Noch niemals hat es im Stadtgebiet von Pattensen eine Kinderarztpraxis gegeben. Jetzt will sich eine Kinderärztin in Pattensen-Mitte niederlassen, Praxisräume an der Dammstraße stehen zur Verfügung. Doch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) als zuständige Behörde hat die Zulassung abgelehnt. Die Begründung: Das Gebiet, zu dem Pattensen gehört, sei mit Kinderärzten schon überversorgt. In der Nachbarstadt Hemmingen gibt es eine Praxis, in der Nachbarstadt Laatzen haben sich zwei Kinderärzte niedergelassen.

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) hat mit der Ratsvorsitzenden Julia Recke ( CDU) im Januar eine Onlinepetition gestartet. Am Mittwochnachmittag hatte Schumann zum Pressegespräch ins Rathaus gebeten. Zwei junge Mütter, die mit ihren Familien in Pattensen-Mitte leben, berichteten von ihren Erfahrungen und erläuterten, warum dringend eine Kinderarztpraxis gebraucht werde.

Sorgen beginnen schon vor der Geburt

Dana Haß ist Mutter von zwei Kindern, ihre Tochter ist anderthalb, ihr Sohn ist viereinhalb Jahre alt. Marie Reinecke hat eine Tochter, die knapp ein Jahr alt ist. Beide Mütter berichteten, dass bei Frauen in Pattensen die Sorgen wegen eines fehlenden Kinderarztes vor Ort schon während der Schwangerschaft beginnen.

„Ich wollte alles richtig machen und habe schon vor der Geburt nach einem Kinderarzt gesucht“, berichtete Reinecke. Doch bei ihren Anrufen in Praxen in der Nachbarschaft wurde ihr immer gesagt: „Melden Sie sich, wenn das Baby da ist.“ Und als sie nach der Geburt anrief, habe es geheißen: „Das ist zu spät, warum haben Sie sich nicht vorher gemeldet?“

Chance nur als Geschwisterkind

Andernorts habe es geheißen, dass nur noch Kinder aufgenommen werden, wenn sie Geschwister haben, die bereits in der Patientendatei registriert sind. Sie habe sich große Sorgen gemacht, dass sie keine Termine mehr für die empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen für das Neugeborene bekommt. Und tatsächlich habe sie mehrere Vorsorgeuntersuchungen erst nach dem eigentlich vorgeschriebenen Termin machen können. „Das ist Stress, den eine Mutter mit einem kleinen Baby wirklich nicht gebrauchen kann“, bekräftigt Reinecke.

Sie sei bereit gewesen, bis nach Gehrden zu fahren, um einen Kinderarzt zu finden. „Keine Chance, die Praxis hat keine neuen Patienten mehr genommen.“ Schließlich habe sie eine Kinderarztpraxis im Landkreis Hildesheim gefunden. Das sei nicht gerade in der direkten Nachbarschaft, sagte Reinecke bedauernd. „Aber den Gedanken an den ÖPNV habe ich schon aufgegeben. Wenn ein Arztbesuch ansteht, sage ich meinem Mann, er muss mit dem Rad zur Arbeit fahren.“

Drei Stunden warten mit einem fiebrigen Kind

Dana Haß berichtete, dass die Praxis ihres Kinderarztes so überlaufen ist, dass lange Wartezeiten entstehen – „trotz Termin“. Für sie war der bisherige Tiefpunkt erreicht, als eines ihrer Kinder Fieber hatte. Sie erhielt kurzfristig einen Termin. „Und dann habe ich drei Stunden gewartet, mit dem fiebernden Kind auf dem Arm.“ Der Arzt habe sich für die lange Wartezeit bei ihr entschuldigt. Er habe gesagt, die Praxis sei überlastet und nehme deshalb schon keine neuen Patienten mehr auf.

Haß ergänzte, sie habe sogar schon einmal bei ihrem Hausarzt nachgefragt, ob sie ausnahmsweise mit einem kranken Kind kommen dürfe. „Diese Alternative nutzen viele Eltern“, sagte Bürgermeisterin Schumann.

Schumann spricht vom Fehler im System

Schumann, selbst Mutter von zwei Kindern, sagte: „Irgendwo gibt es einen Fehler im System.“ Sie habe bei der KVN nachgefragt, warum eine Praxis für Pattensen abgelehnt werde. Eine Antwort habe sie noch nicht bekommen, aber nach einigem Nachfragen zumindest einen Gesprächstermin für Mitte April.

Die Wartezeit habe sie für Recherchen genutzt, sagte Schumann. Sie habe erfahren, dass die Stadt Hannover und der ehemalige Landkreis früher getrennt betrachtet wurden. Inzwischen bilde die Region Hannover ein sogenanntes Gesamtzulassungsgebiet, und das habe nach den Berechnungen der KVN einen Versorgungsgrad mit Kinderärzten von 117 Prozent.

„Das mag auf dem Papier aufgehen“, sagte die Bürgermeisterin. Dennoch höre sie von vielen Eltern, dass sie Probleme hätten, einen Termin bei einem Kinderarzt in der Nachbarschaft zu bekommen. „Sie fahren deshalb von Pattensen nach Empelde, Langenhagen, Bornum und Ahlem mit ihren Kindern.“

Fahrzeiten sind zu lang

Nach Angaben von Schumann ist nach Meinung der KVN die Versorgung ausreichend, wenn der nächste Kinderarzt in 15 Minuten erreichbar sei. Offenbar gehe die KVN davon aus, dass jeder ein Auto besitzt. „Denn von hier zum nächsten Kinderarzt mit Bus und Bahn, das dauert 30 bis knapp 40 Minuten.“ Auch über dieses Thema will sie mit der Zulassungsbehörde sprechen. „Die Lebensverhältnisse vor Ort sollten mehr Berücksichtigung finden.“

Um die Ansiedlung einer Ärztin in Pattensen zu unterstützen, hätten schon 1900 Menschen die Onlinepetition unterschrieben, die in gut zwei Wochen ausläuft. Noch interessanter als die bloßen Zahlen sind die bald 700 Kommentare der Unterstützer, sagte die Bürgermeisterin. „Sie teilen ihre Erfahrungen und berichten von ihren Schwierigkeiten.“ Sie werde einige Geschichten anonymisiert ausdrucken und zu ihrem Gespräch mit der KVN mitnehmen, kündigte Schumann an. „Auch die Unterschriftenlisten werde ich der KVN übergeben.“

