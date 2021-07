Pattensen

Als Musiker hat der Jeinser Andreas Bock bereits auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals gespielt. Jetzt wechselt der mehrfache Preisträger des „German Blues Award“ in der Kategorie Drums/Percussion die Seiten und organisiert selbst ein Blues-Festival in seinem Heimatort Jeinsen. Elf Auftritte in vier Tagen sind von Mittwoch, 22. September, bis Sonnabend, 25. September, geplant.

Die ersten Ideen entwickelte Bock dazu Anfang des Jahres. „Die Corona-Zeit war für uns hauptberufliche Musiker hart. Wir konnten nicht auftreten und haben fast nichts verdient“, sagt der seit 1989 aktive Schlagzeuger. Er habe noch Glück, da seine Frau einen festen Job habe und deshalb regelmäßig Geld in den Haushalt komme. Für viele andere sei es deutlich problematischer gewesen. „Mit der Veranstaltung will ich meinen Berufskollegen mal wieder eine Auftrittsmöglichkeit bieten“, sagt er: „Gleichzeitig freue ich mich, der kulturellen Vielfalt hier in Jeinsen und der gesamten Stadt Pattensen einen weiteren Aspekt hinzuzufügen.“

Andreas Bock organisiert das Blues-Festival in Jeinsen. Quelle: Uwe Arens

Jeder Musiker des Festivals bekommt eine Gage

Für Bock ist es wichtig, dass jeder der auftretenden Musiker und Musikerinnen eine angemessene Gage bekommt, die über die Fahrtkosten hinausreicht. Deshalb hat er zunächst ein Finanzierungskonzept aufgestellt. Die Region Hannover fördert die Veranstaltung aus dem Programm „Niedersachsen dreht auf“. Fest steht bereits, dass es ein Vier-Tages-Ticket für alle Konzerte für 100 Euro geben soll. Auch Tagestickets sind geplant. Die Kosten dafür hat Bock aber noch nicht festgelegt.

Nicht planbar ist die Entwicklung der Corona-Pandemie. „Die hängt wie ein Damoklesschwert über der Veranstaltung“, sagt Bock. Er hofft, dass die Veranstaltung nicht abgesagt werden muss. Passende Hygienekonzepte werde der Jeinser bei Bedarf entwickeln. Er rechnet mit 50 bis 300 Besuchern pro Veranstaltungstag.

Die passenden Orte für sein Blues-Festival hat Bock gemeinsam mit dem Bürgerverein Jeinsen ausgesucht. Bock ist dort selbst Mitglied. Am ersten Tag werden die Bands im Landgasthaus auftreten, am zweiten in der St.-Georg-Kirche sowie am Freitag und Sonnabend auf dem Hof von Ortsbürgermeister Günter Kleuker.

Blues-Vielfalt im Fokus

Bei der Auswahl der Bands habe Bock Wert auf eine möglichst breite musikalische Vielfalt gelegt. Gäste dürfen sich unter anderem auf ruhigeren wie auch rockigeren Blues freuen, ebenso wie auf Boogie-Woogie und Flamenco. Einige der auftretenden Musiker und Musikerinnen kenne Bock persönlich, andere habe er ganz offiziell angefragt. Absagen habe es so gut wie keine gegeben, betont Bock: „Die sind alle froh, nach dem Lockdown mal wieder live spielen zu dürfen.“

Die 78-jährige Janice Harrington tritt in der Kirche auf. Quelle: Jan-Rasmus Lippels

Auch wenn die auftretenden Musiker und Musikerinnen mittlerweile alle im deutschsprachigen Raum leben, bringen sie doch internationales Flair mit. So wird unter anderem die 1942 in Cleveland/Ohio geborene Janice Harrington ein Konzert geben. „Ich bin immer noch bereit, das Haus zu rocken“, teilt sie auf ihrer Internetseite mit. Harrington begann ihre Karriere 1967 mit Shows für das Militär, die vom nordamerikanischen Außenministerium produziert wurden. Seitdem ist sie in zahlreichen Ländern aufgetreten. 2018 war sie Finalistin der The-Voice-Senior-Staffel im Fernsehen.

Der Jeinser Schlagzeuger spielt auch selbst mit

Zu den weiteren musikalischen Gästen zählen die aus Stockholm stammende Viveca Lindhe und die in Argentinien geborene Vanesa Harbek. Beide werden mit ihren Bands die Headliner am Freitag („Lindhe“) und am Sonnabend („Harbek“) sein. Aus München will die Bluesband „Muddy What?“ anreisen. Doch es gibt auch lokale Größen zu hören, wie „It’s M.E.“ aus Hannover und Franz Gottwald aus Rössing in Nordstemmen.

Auch Andreas Bock lässt es sich nicht nehmen, auf seinem eigenen Festival gleich mehrfach aufzutreten. „Ich will auch Musik machen“, sagt er augenzwinkernd. So wird er unter anderem Sängerinnen wie Janice Harrington oder Blues Kathi aus Innsbruck am Schlagzeug unterstützen. „Einige Bands haben eine feste Besetzung. Doch andere Musiker und Musikerinnen stellen sich ihre Begleitung für jeden Auftritt neu zusammen“, sagt Bock.

Blues Kathi wird das Festival im Landgasthaus beginnen. Quelle: Michel Piedallu

Der Jeinser hat bei der Stadt Pattensen beantragt, dass er das Logo seines Heimatorts für das Festival nutzen kann. Der Verwaltungsausschuss hat zugestimmt. „Der lokale Bezug ist mir wichtig“, sagt Bock. Das Logo solle Teil des offiziellen Plakats des Blues-Festivals in Jeinsen werden. Die konkrete Gestaltung werde gerade noch abgestimmt. Auch die letzten Entscheidungen, wie der Vorverkauf ablaufen wird und wann er beginnt, stünden noch aus. „Es ist viel Arbeit“, sagt Bock, „doch gleichzeitig freue ich mich auch sehr auf das Festival.“

Von Tobias Lehmann