Nach Bombenräumung: Grundschule Pattensen öffnet Montag wieder

Die Grundschule Pattensen nimmt am Montag den Unterricht wieder auf. Das teilte Pattensens Stadtsprecherin Andrea Steding am Freitag mit. Die Grundschule an der Marienstraße war seit Dienstag geschlossen. Am vergangenen Montag waren nach Unterrichtsschluss bei Bauarbeiten Reste von Waffen und Munition auf dem Schulhof entdeckt worden.

Am Donnerstag und Freitag waren jeweils vier Mitarbeiter der Firma Schollenberger Kampfmittelbergung auf dem abgesperrten und bewachten Gelände im Einsatz. Mit einem Spezialbagger wurde das Erdreich schichtweise abgetragen und dann durchsiebt. Die umliegenden Gebäude mussten nicht evakuiert werden, weil kein explosives Material in der Erde vermutet wurde.

Mit einem Spezialbagger wird das Erdreich durchwühlt. Quelle: Stadt Pattensen

Bombentrichter enthält Helme und Fahrradteile

Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren im Bereich der Grundschule, deren Gebäude damals noch nicht stand, Bomben abgeworfen worden. Wie Steding am Freitag berichtete, ist auf dem Schulhof ein großer Bombentrichter entdeckt worden. Darin wurden Reste von Waffen und Munition entdeckt, aber auch viel anderer Metallschrott wie Teile von alten Fahrrädern.

Wegen der Corona-Krise besuchen die Grundschüler den Unterricht derzeit in kleineren Lerngruppen, damit der Abstand eingehalten werden kann. Von dem Unterrichtsausfall war daher etwa die Hälfte der insgesamt 450 Schüler betroffen.

Von Kim Gallop