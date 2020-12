Pattensen-Mitte

Wird das rund zehn Hektar große Neubaugebiet Mühlenfeld am nördlichen Ortseingang von Pattensen-Mitte entwickelt oder nicht? Dazu haben Rats- wie auch Ortsratsmitglieder zurzeit noch zahlreiche Fragen.

Für das neue Wohngebiet spricht, dass das für mehr als 1000 Neubürger geplante Areal ein großer Schritt für die Entwicklung der Stadt wäre. Dagegen sprechen die Kosten, die die Stadt aus ihrem defizitären Haushalt finanzieren müsste. Aus Sicht der Verwaltung wären sowohl der Bau einer neuen Kindertagesstätte wie auch einer neuen Grundschule unumgänglich. Für den Bau einer neuen Grundschule werden Kosten von rund 12,5 Millionen Euro genannt.

Reicht der Platz in der Schule Marienstraße aus?

Auf die Grundschulsituation in Pattensen-Mitte bezieht sich auch eine Frage, die der CDU-Ratsfraktionsvorsitzende Georg Thomas an die Verwaltung gerichtet hat. Er wollte wissen, weshalb auch ohne die Entwicklung des Neubaugebiets Prognosen der Verwaltung darauf hindeuten, dass die Plätze an der bestehenden, jetzt gerade neu gebauten Schule an der Marienstraße in den nächsten Jahren knapp werden. Die Verwaltung erläuterte, dass die Schule 4,5-zügig sei. Insgesamt gebe es 18 Klassenräume. Zwei weitere Räume könnten zwischenzeitlich auch als Klassenzimmer genutzt werden.

Schon allein die Entwicklung des Baugebiets Reden mit 16 neuen Wohneinheiten oder neue Zuweisungen von Flüchtlingen könnten die Kapazität der vorhandenen Grundschule sprengen. Die Verwaltung empfiehlt zudem, sich mittel- und langfristig eher an 18 Räumen zu orientieren und nicht am möglichen Maximum von 20 Räumen.

Schulbedarfsplan stammt noch aus dem Jahr 2017

CDU-Mann Thomas hatte zudem gefragt, ob das Neubaugebiet Mühlenfeld möglicherweise so langsam entwickeln werden könne, dass sich die Zahl der Schüler steuern lässt und die Kapazität der bestehenden Grundschule nicht überschritten wird. Die Stadtverwaltung verneinte das, weil die Kapazitätsgrenze zu schnell erreicht wäre.

Auch SPD-Ortsratsmitglied Axel Steding hatte Fragen an die Verwaltung. Er weist darauf hin, dass die aktuellsten Entwicklungspläne für Kindertagesstätten und Schulen noch aus dem Jahr 2017 stammen. Steding wollte wissen, wie die Verwaltung ohne aktuelle Pläne überhaupt Prognosen zur Schulentwicklung abgeben kann.

Ortsrat und Ausschuss diskutieren über Neubaugebiet

Die Stadtverwaltung räumte ein, dass eine vollständige Bedarfsplanung für Kindertagesstätten und Schulen tatsächlich aus dem Jahr 2017 stammt. Allerdings seien die Prognosen punktuell und bezogen auf bestimmte Planungen zur Stadtentwicklung wie etwa für Jeinsen, Pattensen-Mitte oder Schulenburg zwischendurch erneuert worden. So gab es für Pattensen-Mitte 2019 eine Prognose, die auch das Baugebiet Mühlenfeld beinhaltete. Die Zahlen zur Entwicklung der Grundschule Pattensen ohne weitere Neubaugebiete, zu dem Zuzug von Flüchtlingen oder dem Einzug neuer Familien in schon bestehende Immobilien, wird aktuell nochmal überprüft.

Der Bauausschuss und der Ortsrat Pattensen-Mitte wollen das Thema in einer gemeinsamen Sitzung am Dienstag, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule besprechen. Die endgültige Entscheidung soll der Rat der Stadt am Donnerstag, 17. Dezember, in der Sitzung ab 19 Uhr in der Ernst-Reuter-Schule treffen. Die Zeit drängt, da ab dem nächsten Jahr der Verkauf der Fläche für das Baugebiet rund 600.000 Euro teurer werden soll.

