Pattensen-Mitte

Wie viel Geld wird das Neubaugebiet Steintoranger die Stadt auf lange Sicht kosten? Eine Antwort darauf fordert die CDU-Ortsratsfraktion Pattensen-Mitte. Ein Investor aus Hannover will nicht nur eine Wohnanlage für Senioren am Steintoranger bauen, sondern in einem zweiten Schritt drei mehrgeschossige Häuser mit Miet- und Eigentumswohnungen errichten. Der Ortsrat hat dem sogenannten städtebaulichen Vertrag in der vergangenen Woche mehrheitlich schon zugestimmt.

Diskussion um Folgekosten für Neubaugebiet Steintoranger

Ganz zufrieden war Peter Soluk, Sprecher der CDU-Ortsratsfraktion, jedoch nicht. Er vermisse, dass der Investor keine Folgekostenberechnung für die kommenden Jahre ermitteln soll. Davon ist im Vertrag keine Rede. Zudem müsse darüber geredet werden, dass der Investor sich auch an dem möglicherweise nötigen Neubau von Schulen, Kindertagesstätten und Erschließungsanlagen beteiligt. „Schließlich geht es hier nicht um sozialen Wohnungsbau“, sagt Soluk.

Bau einer zweiten Grundschule notwendig?

Die Verwaltungsspitze hatte in der Diskussion um das Neubaugebiet Mühlenfeld deutlich gemacht, dass schon wenige Neubürger eventuell den Bau einer zweiten Grundschule in Pattensen-Mitte notwendig machen. Die Verwaltung hat im städtebaulichen Vertrag jetzt zusätzlich aufgenommen, dass der Investor eine Folgekostenberechnung vorlegen muss. Soluk begrüßt das. „Auf dieser Grundlage kann der Rat der Stadt dann über den weiteren Fortgang des Planungsverfahrens entscheiden“, sagt er.

Von Tobias Lehmann