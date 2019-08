Herr von Schöning, seit Anfang Juli sind Sie für den Betrieb der Marienburg verantwortlich. Ernst August Erbprinz von Hannover beteuert, der Unterhalt des defizitären Schlosses übersteige seine Möglichkeiten. Wieso glauben Sie, dass Sie hier Gewinne erwirtschaften können?

Tatsächlich wäre die nötige Sanierung des Schlosses nicht zu bewältigen, wenn Bund und Land nicht 27,2 Millionen Euro investieren würden. Carl Graf von Hardenberg und ich haben Erfahrung mit historischen Gebäuden und deren Bewirtschaftung. Sich um den Betrieb der Marienburg zu kümmern ist ein Fulltime-Job, den der Erbprinz alleine nicht stemmen konnte. Für uns ist das eine reizvolle Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass wir schwarze Zahlen schreiben werden.

Obwohl mit der Pacht, die Sie zahlen, auch die Stiftung finanziert werden soll, die den Erhalt des Schlosses sichern soll? Müssen am Ende nicht doch die Steuerzahler dafür aufkommen?

Die Stiftung wird gut von der Pacht leben können, auch wenn der Pachtzins in der Bauphase etwas reduziert ist. Wir werden auch bei den 60 Mitarbeitern keine Stellen streichen. Wir suchen Raumpfleger, Servicekräfte, Museumsführer und Handwerker. Schon während der Sanierung wollen wir in alle Betriebszweige investieren. Unter anderem ist angedacht, dass wir die Baumaßnahmen in die Führungen integrieren.

Seit 2004 ist die Zahl der Schlossbesucher von 30.000 auf rund 200.000 gestiegen. Was haben Sie angepeilt?

Auf eine Marke möchte ich mich nicht festlegen. Aber wir wollen die Besucher verstärkt auch in unsere Gastronomie und in die Führungen locken. Beliebte Veranstaltungen wie das regelmäßige Tattoo wollen wir beibehalten, und auch weitere Sonderausstellungen sind geplant. Schloss Marienburg hat riesengroßes Potenzial – das wollen wir nutzen.

Zur Person Nicolaus von Schöning ist gelernter Landwirt und Betriebswirt. Mit seinem Verwandten Carl Graf von Hardenberg hat der 52-Jährige die Schloss Marienburg GmbH gegründet, die seit dem 1. Juli als Pächter für Gastronomie, Führungen und Veranstaltungen verantwortlich ist. Er betreibt bereits Gut Remeringhausen bei Stadthagen, das mit Events wie „Romantic Garden“ Tausende Besucher anlockt.

Von Simon Benne