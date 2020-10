Koldingen

Niedlicher Anblick: Eine Gruppe Nutria tummelt sich im Koldinger Mühlenbach. Selten sind die Nager derart versammelt an einem Fleck zu beobachten. Während die Eltern im flachen Uferbereich in der wärmenden Abendsonne ihr Essen suchen, balanciert der fünfköpfige Nachwuchs gemeinsam auf einem unter der Entengrütze schwimmenden Aststück. Wer dabei herunterfällt, schwimmt flink herum, um an anderer Stelle wieder hinaufzuklettern.

Die erwachsenen Nutria suchen am Ufer nach Nahrung. Quelle: Torsten Lippelt

Anzeige

Die an große Meerschweinchen erinnernden Nager werden auch Biberratte oder Sumpfbiber genannt. Sie sind kleiner als Biber, aber deutlich größer als Bisamratten. Es gibt sie in der Leinemasch mittlerweile öfter zu sehen. Kein Wunder: Das an Wasser gebundene Tier bevorzugt stehende Gewässer mit reicher Pflanzenvegetation.

Von Sarah Istrefaj