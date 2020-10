Reden

Der Redener SPD-Ratsherr Matthias Friedrichs fordert Tempo 30 auf der gesamten durch seinen Heimatort führenden Kreisstraße 224. Schon 2015 hatte sich der Rat der Stadt Pattensen mit einer Gegenstimme dafür ausgesprochen, die Geschwindigkeitsbegrenzung bei der zuständigen Region Hannover zu beantragen. Diese führte dann 2018 immerhin eine beschränkte Tempo-30-Zone im Bereich des Kindergartens ein. Allerdings gilt die Zone nur montags bis freitags von 7 bis 15.30 Uhr.

Friedrichs sieht erhöhte Kollisionsgefahr in Reden

Jetzt will Friedrichs ein Modellprojekt der Region Hannover nutzen, um die verringerte Geschwindigkeit doch noch auf der gesamten Ortsdurchfahrt durchzusetzen. Die Region bietet an, auf ausgewählten Kreisstraßen zunächst zeitlich begrenzt Tempo 30 anzuordnen und dann zu untersuchen, ob eine dauerhafte Einrichtung sinnvoll ist. Nach Meinung von Friedrichs ist das in Reden der Fall. „Die durch Reden führenden Straßen sind kurvenreich und stehen voller Fahrzeuge. Hier ist eine eindeutige Kollisionsgefahr bei zu hoher Geschwindigkeit gegeben“, sagt er.

Reden ist laut Friedrichs ein Stadtteil voller Pendler, die im morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehr unterwegs sind. Genau zu dem Zeitpunkt seien dort auch viele Kinder mit dem Rad oder dem Bus auf ihrem Weg zur jeweiligen Schule in einem anderen Stadtteil. Zudem liegt das Dorfgemeinschaftshaus an der Ortsdurchfahrt. Dort gibt es regelmäßig Seniorennachmittage und abends Feiern.

Fahrzeit verlängert sich bei Tempo 30 um 20 Sekunden

Friedrichs weist darauf hin, dass auf der auch durch den Nachbarort Harkenbleck in Hemmingen führenden Kreisstraße Tempo 30 innerorts gilt. „Es ist nicht ersichtlich, was den Unterschied zwischen Harkenbleck und Reden ausmacht“, sagt er. Laut Verkehrsmessungen aus der Vergangenheit wird eine Tempo-30-Zone auf der rund 400 Meter langen Ortsdurchfahrt zu einer rund 20 Sekunden längeren Fahrzeit für die Autofahrer führen. „Zumutbare 20 Sekunden für eine Verkehrsberuhigung und ein weit höheres Sicherheitspotenzial“, meint Friedrichs.

