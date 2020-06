Jeinsen

Der Ratsbeschluss, die Leinetalschule in Pattensen-Jeinsen zu schließen, war mal wieder das Hauptthema im Ortsrat Jeinsen am Mittwochabend. Ratsmitglied und Ortsbürgermeister Günter Kleuker und Ratsmitglied Dirk Meyer, der auch Ortsvorsteher von Vardegötzen ist, haben gleichlautenden Anträge gestellt, dass alle Ratsbeschlüsse rückgängig gemacht werden, die dazu führen, dass die Leinetalschule in Jeinsen geschlossen wird. Der Antrag von Kleuker und Meyer wurde vom Ortsrat einstimmig empfohlen.

Kleuker und Meyer begründen ihren Vorschlag unter anderem damit, dass sich die Voraussetzungen für die Beschlüsse geändert haben. So werde das Schulgebäude nicht mehr als Kita benötigt, wenn im benachbarten Schulenburg eine ganz neue Kita gebaut wird. Außerdem fürchten Kleuker und Meyer, dass wegen der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie das Geld für einen großen Schulneubau fehlen könnte.

Stadt sieht keine neue Lage

Die Stadtverwaltung von Pattensen hat bereits umfangreich schriftlich Stellung zu dem Antrag genommen. Der Antrag sei formal zulässig, aber aus Sicht der Verwaltung habe sich an der „Sach- und Rechtslage nichts geändert“.

Nach wie vor würden für Jeinsen zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze benötigt, deshalb solle das alte Schulgebäude entsprechend umgebaut werden. „Auch zu erwartende Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie führen zu keiner Veränderung von Planung und Bau der Schule“, heißt es weiter.

Stadt hofft auf Hilfe vom Bund

Die Verwaltung hofft, dass der Beschluss der Bundesregierung zum Konjunkturpaket eine Kompensation für kommunale Einnahmeausfälle bringt. Zum anderen sei „zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu unterscheiden“. Die Investitionsmaßnahme Schulneubau habe aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase nur geringe Auswirkungen auf den städtischen Ergebnishaushalt.

Derzeit läuft in Pattensen ein Bürgerbegehren zum Schulstandort. Diese zeitliche Verzögerung des Projekts werde von der Verwaltung für die weitere Vorbereitung der Planungen genutzt, teilt die Stadt mit. Unter anderem seien die Ratsmitglieder vor Kurzem über den Sachstand für das Raumprogramm informiert worden.

Straße erinnert an Obstgarten

Auch im Zusammenhang mit einem Beschluss zur Namensgebung einer Straße wurde die Schulschließung Thema im Ortsrat. Für das Baugebiet würden sich vor allem Familien mit Kindern interessieren, sagte der Ortsbürgermeister. „Die Familien hatten natürlich darauf gesetzt, dass es in Jeinsen eine Grundschule gibt.“

Das Neubaugebiet Zum Holze in Pattensen-Jeinsen wird von einer Straße erschlossen, die zwischen der Straße Zum Holze und der Ortsdurchfahrt im Zuge der Vardegötzer Straße verläuft. Diese Straße wird Am Obstgarten heißen. Das hat der Ortsrat Jeinsen am Mittwochabend mit Mehrheit beschlossen.

Ortsratsmitglied Siegfried Rüstig hatte den Namen vorgeschlagen und damit begründet, dass auf der Fläche früher viele Obstbäume gestanden hätten. Das wurde von den meist ortskundigen Anwesenden, ob Politiker oder Zuhörer, bestätigt. Die anderen von Ortsbürgermeister Günter Kleuker gesammelten Namensvorschläge – ob Deisterblick oder In den Äckern – wurden vom Ortsrat verworfen.

Änderung des B-Plans ist sichere Sache

Bei dem Bebauungsplan wird es noch eine Änderung geben. Diese ermöglicht es den Bauherren, ihr Einfamilienhaus so hoch zu planen, dass das Dachgeschoss – falls gewünscht – voll ausgebaut werden kann.

Diese im Ortsrat vorgeschlagene Änderung habe schon alle notwendigen Gremien durchlaufen, versicherte Meyer. Alle Gremien hätten zugestimmt, die Änderung sei nur noch nicht in Kraft, weil die vorgeschriebene öffentliche Auslegung noch nicht erfolgt sei.

Das Thema ist für einige der Bauwilligen, die am Mittwoch unter den Zuhörern waren, sehr wichtig. Meyer schlug vor, dass die Bauanträge – im festen Vertrauen darauf, dass die Änderung wirksam wird – bei Stadt und Region „unter Vorbehalt eingereicht und bearbeitet werden“. Dann könnten die Anträge später bewilligt werden, ohne dass viel Zeit verloren geht. „Ich werde das im Bauausschuss ansprechen“, versprach Meyer.

