Pattensen-Mitte

Wie sieht die Lage derzeit in den Seniorenheimen in Pattensen aus? Was hat sich durch Corona verändert, was ist schwierig geblieben? Und wie steht es ganz allgemein um die Gewinnung von Nachwuchskräften im Pflegebereich? Bei einem Besuch im CMS Wohnstift an der Koldinger Straße in Pattensen-Mitte hat sich der CDU-Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein mit Leiterin Martina Brucki unterhalten.

Essen auf Abstand

Die Corona-Pandemie setze Besuchern und insbesondere den Bewohnern weiterhin zu, sagt Brucki. Sie würden zum Beispiel darunter leiden, dass das Bistro im Haus weiterhin geschlossen ist. „Die Bewohner essen mit Abstand in den Gemeinschaftsräumen in ihren jeweiligen Bereichen“, berichtet Brucki. „Wir haben die Tische auseinander gestellt, versuchen aber, die Bewohner möglichst gut zueinander zu platzieren.“ Es sei deutlich sichtbar, dass sie Gemeinschaft benötigten.

„Auch die Bewohner aus dem betreuten Wohnen fragen, wann das Bistro wieder aufmacht.“ Sie seien darauf zwar nicht angewiesen, würden aber ebenfalls das Miteinander vermissen. Deshalb bietet das CMS Wohnstift mittlerweile auch gemeinschaftliche Veranstaltungen und Aktionen an. „Das hat unseren Bewohnern wirklich gefehlt.“ Brucki beklagt, dass solche Aktionen noch verboten gewesen seien, als Bewohner und Pflegekräfte längst geimpft waren. „Das Land hat da viel zu spät reagiert.“

Besucher dürfen nicht mehr rein: Leiterin Martina Brucki (links) und Pflegedienstleiterin Melanie Piller vom CMS Pflegewohnstift in Pattensen stehen in Zeiten der Corona-Kriese vor großen Herausforderungen. Quelle: Daniel Junker

Fachkräfte kommen aus Serbien

Corona wirke sich aber auch auf die ohnehin schon schwierige Gewinnung von Arbeitskräften aus. Da auf dem hiesigen Markt kaum noch Fachkräfte zu bekommen sind, habe das CMS Wohnstift Mitarbeiter in Serbien akquiriert. Mit den neu hinzugewonnenen Kräften ist Brucki zufrieden, mit der Arbeit der Behörden allerdings weniger. „Die Anerkennung der Ausbildung, die die Mitarbeiter in ihrem Heimatland absolviert haben, dauert viel zu lange“, sagt Brucki. Schon unter normalen Bedingungen gingen ein- bis eineinhalb Jahre bis zur Anerkennung ins Land. In Zeiten von Corona sei das sogar noch schwieriger geworden. Bis dahin würden die Fachkräfte als Pflegeassistenten eingestuft und auch nur in dieser Höhe bezahlt.

Zudem würden Aufenthaltstitel von der Ausländerbehörde erst „auf den letzten Drücker“ verlängert. „Das ist eine Katastrophe für die Mitarbeiter, für die Kollegen und auch für die Firma, weil man so überhaupt nicht planen kann“, sagt Brucki. Einen Mitarbeiter habe das CMS Wohnstift freistellen müssen, weil die Behörde die Anerkennung aufgrund von Corona nicht weiterbearbeitet habe. „Er durfte deshalb zwei Monate nicht arbeiten und hat in dieser Zeit auch kein Geld bekommen.“ Seine Kollegen hätten ihn in dieser Zeit unterstützt. Ein weiteres Problem: „Während Corona wurden keine Sprachkurse angeboten.“ Die Mitarbeiter benötigten für eine Anerkennung aber mindestens die Stufe B2. „Das hat uns um eineinhalb Jahre zurückgeworfen.“

Peter Soluk (von links) und Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein von der Pattenser CDU unterhalten sich mit Martina Brucki, Hausleiterin des CMS Wohnstifts in Pattensen, über die aktuellen Anforderungen für Seniorenwohnheime. Quelle: Daniel Junker

Schlechte ÖPNV-Anbindung

Ganz abgesehen von den Problemen mit den Behörden und Corona sei es für zugezogene Mitarbeiter schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Auch am öffentlichen Personennahverkehr hapere es – insbesondere am Wochenende. „Mitarbeiter, die in Schulenburg wohnen, haben sonnabends zum Beispiel ein Problem, zum Frühdienst zu kommen“, sagt Brucki. Deshalb würden Mitarbeiter, die den ÖPNV nutzen, sonnabends im Spätdienst eingesetzt. Glücklicherweise würden die meisten Mitarbeiter in Pattensen oder im nahen Umfeld wohnen.

Sorgen macht sich Brucki auch hinsichtlich der Entwicklung der Pflegeheimkosten. Schon jetzt müssten Pflegebedürftigen etwa 1800 Euro zuzahlen. In der Differenz zwischen steigenden Zuzahlungen und sinkenden Rentenhöhen sieht die Heimleiterin ein großes Problem. „Den Eigenanteil kann zukünftig kaum noch jemand bezahlen, denn die nächste Generation wird ihre Rente nicht mehr in der heutigen Höhe bekommen.“

„Die meisten Heime zahlen über Tarif“

Dobbberstein wollte wissen, was Brucki vom angekündigten Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) hält. Gesundheitsminister Jens Spahn wolle damit unter anderem erreichen, dass ab dem 1. September 2022 nur noch Einrichtungen mit der Pflegeversicherung abrechnen können, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif bezahlen. „Für uns ist das kein Problem, denn wir zahlen schon längst darüber hinaus“, sagt Brucki. Ohne die Zahlung übertariflicher Löhne würden Pflegeheime überhaupt keine Fachkräfte mehr bekommen. „Der Markt ist leer gefegt.“

Von Daniel Junker