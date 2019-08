Jeinsen

Das wird ein Sound! Bisher haben sich 96 Trecker offiziell angemeldet, um am historischen Pflügen und Treckertreffen in Pattensen-Jeinsen am Wochenende teilzunehmen. Der Bürgerverein Jeinsen geht davon aus, dass die 100 noch überschritten werden, da noch einige historische Fahrzeuge ohne Anmeldung hinzukommen.

Die 22-köpfige Vorbereitungsgruppe, die sich aus allen Jeinser Vereinen zusammensetzt, hat wie bei allen Großveranstaltungen wieder hervorragend zusammengearbeitet. Die Treckerfahrerinnen und Treckerfahrer und die anderen Treckerfans können also kommen.

DJ und Livemusik am Freitag und Samstag

Los geht es am Freitag, 30. August, ab 16 Uhr mit der Anfahrt der Trecker. Am Abend wird DJ Mario Kracke ab 19 Uhr in der Feldscheune an der Ippenstedter Straße (K219) am Ortseingang aus Richtung Pattensen heiße Musik auflegen. Am Samstag, 31. August, werden ab 11 Uhr neben den Vorführungen der Trecker auch zehn Aussteller ihre Waren anbieten und ihre Kunstfertigkeiten darstellen. Am Abend spielt dann die Live Band „ZAP-Gang“ ab 20 Uhr zum Tanz auf. An beiden Abenden sind die Einwohner Jeinsens und aus dem Umland herzlich eingeladen.

Der Sonntag, 1. September, wird dann mit weiteren Vorführungen der Trecker um 9 Uhr beginnen. Das gesamte Treckertreffen endet um 13 Uhr. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Für die Verpflegung ist gesorgt, und auch die Wettervorhersage ist nach Überzeugung der Organisatoren für die drei Tage gut.

Von Kim Gallop