Angemeldet hatten sich 96 historische Trecker zum Drei-Tages-Treff an der Feldscheune von Andreas Kleuker am Ortseingang von Pattensen-Jeinsen. „Aber gekommen sind jetzt insgesamt 152“, zeigte sich Dieter Alm, Sprecher des Bürgervereins Jeinsen, positiv beeindruckt.

Eine Vorbereitungsgruppe aus allen Jeinser Vereinen und Organisationen hatte das von Freitag bis Sonntag dauernde Treckertreffen mit historischem Pflügen organisiert. Und nicht nur 152 Treckerbesitzer, sondern „wohl rund 1800 Besucher“ – so Dieter Alm -, hatten die Einladung dazu angenommen.

Rund 1000 Treckerfans haben am Wochenende bei Jeinsen ihren Spaß an den 152 präsentierten, zum Teil bis zu 80 Jahre alten Fahrzeugen. Quelle: Torsten Lippelt

Einige automobile Schätze sind 80 Jahre alt

Zwischen den vor der Scheune aufgereihten – und bis zu 80 Jahre alten – Traktoren waren Jung und Alt oft staunend und fragend unterwegs. Das wohl älteste Fahrzeug hatte Pattensens Ortsbürgermeister Günter Bötger mit dabei: seinen Lanz Bulldog aus dem Jahr 1932 – und im Erstbesitz.

Aus Brüggen, bei Gronau, war der 70-jährige Richard Stielike angereist: „Mein Hanomag R16 stammt aus dem Jahr 1955. Der ist seit langem in unserem Familienbesitz. Der ist echt gut, ich bin sehr zufrieden mit ihm, beispielsweise bei Mähwerksarbeiten“, sagte er.

Mit 45 PS auf der Landstraße unterwegs

Eine noch weitere Anfahrt hatte das Ehepaar Birgit und Heinz Bremeyer. Sie waren mit ihrem 1938-er Lanz Bulldog – bei 45 PS – auf der Landstraße von Einbeck aus in rund dreieinhalb Stunden nach Jeinsen gefahren. „Der Lanz ist mein zweiter Oldtimer-Trecker, den habe ich seit Mai 2014“, so Heinz Bremeyer, der Mitglied der Schlepperfreunde Wulften ist. „Das Tolle hier ist, dass wir nicht nur unser Fahrzeug ausstellen, sondern uns auch aktiv beteiligen können“, freute er sich. Denn er war mit sechs weiteren Lanz-Freunden angereist – drei von ihnen hatten historische Pflüge mitgebracht. Und die liehen sich die sieben Einbecker untereinander aus, um auch mal selbst arbeitend auf den Acker zu fahren.

Zur Galerie Viel Interesse gab es beim Teckertreffen in Jeinsen. Zu den historischen Maschinen kamen noch DJ und Livemusik.

Nach heißer Musik am Freitagabend kam der heiße Samstag

Ebenso heiß wie der Freitagabend mit einer Party zu Ende ging, startete dann aber der Samstag: Bei über 30 Grad gab es ein buntes Rahmenprogramm neben den kultigen Hanomags, Lanz Bulldogs und Fendts. Kinder konnten sich schminken lassen, sich auf der Hüpfburg und an der Schaumkuss-Wurfmaschine ausprobieren – aber auch selbst Seile an einer historischen Reeperbahn drehen und bei der Kinder-Schmiede des Arnumers Jörg Schauzu mitmachen. Ein Kettensägekünstler bot ebenso seine Dienstleistungen an, wie zahlreiche Aussteller ihre Produkte und Kunstfertigkeiten.

Im und an der Scheune gab es allerlei Leckeres zu essen und zu trinken – und wer mal einen anderen Kult-Rhythmus als den der Lanz Bulldogs hören wollte, konnte dies intensiv beim lautstarken Auftritt der Taiko-Trommler-Gruppe aus Nordstemmen.

Währenddessen zogen die Treckerfreunde auf den benachbarten staubtrockenen Feldern mit mitgebrachten historischen Pflügen ihre Bahnen bei über 30 Grad unter blauem Himmel. Da kam es dann auch schon mal zum kleinen Stoppelfeldbrand durch Funkenflug – entweder durch Metallkontakte beim Pflügen oder aus den Auspuffen der Lanz Bulldogs.

Am Abend spielte die Live Band „Zap-Gang“ zum Tanz auf, am Sonntag folgten weitere Vorführungen und ein Frühschoppen, bevor es gegen Mittag wieder auf die Piste nach Einbeck ging – dreieinhalb kultige Stunden.

