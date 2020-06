2567 Unterschriften, 708 Kommentare und 180 Seiten Papier – so lässt sich das Ergebnis einer Onlinepetition für eine Kinderarztpraxis in Pattensen zusammenfassen. Bürgermeisterin Ramona Schumann hat die Unterschriftenliste jetzt an die Kassenärztliche Vereinigung geschickt. Diese hatte sich Anfang des Jahres gegen eine Praxis ausgesprochen.