Schulenburg/Nordstemmen

Als wäre es ein Speer, hat ein sturzbetrunkener 27-Jähriger ein Baustellenschild in die Richtung eines Autos geworfen, das westlich von Nordstemmen in Höhe der Marienburg fuhr. Der Mann verfehlte den Wagen nur knapp, einen zweiten hingegen soll er getroffen haben. Jetzt musste sich der Mann aus Alferde bei Springe wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung vor der Strafrichterin am Springer Amtsgericht verantworten.

Der Vorfall ereignete zehn Tage vor dem letzten Weihnachtsfest. Der Angeklagte war in der Nacht von einer feucht-fröhlichen Betriebsfeier im Harz zurückgekehrt und mit einem Arbeitskollegen bis Nordstemmen mitgefahren. Dort habe er aussteigen und die verbleibenden acht Kilometer bis zu seiner Wohnung zu Fuß zurücklegen wollen. Er hatte sich fit gefühlt, erklärte er jetzt vor Gericht. Zudem habe ihm sein Bruder aus Alferde entgegenkommen wollen. „Sie sind aber eine lauffreudige Familie“, sagte die erstaunte Richterin. Ganz so weit kam der Mann in dieser Nacht allerdings nicht.

Angeklagter hat Filmriss

Etwa eineinhalb Kilometer westlich von Nordstemmen entdeckte ihn ein 22-jähriger Autofahrer aus Elze, wie er im Straßengraben lag. Der Angeklagte selbst konnte sich an nichts mehr erinnern. Er hatte einen Filmriss, sagte er.

Wie es weiterging, konnte hingegen der Zeuge detailliert erklären: Er habe zunächst abgebremst und gefragt, ob alles ok sei. Dann habe er seinen Wagen gewendet und sei zurück zum Angeklagten gefahren. „Da war der Mann schon auf 180. Er nahm ein Baustellenschild und warf es in Richtung meines Autos“. Dank einer Vollbremsung verfehlte die Metallstange zwar den Wagen, blieb aber als Hindernis auf der Straße liegen. Der Zeuge umkurvte die Stange, fuhr weiter und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden den Mann erneut bäuchlings und nicht ansprechbar im Straßengraben. Sein Atemalkoholgehalt betrug 2,4 Promille.

Zeuge erscheint nicht zur Verhandlung und muss zahlen

Was in der Zwischenzeit geschah, ließ sich in der Verhandlung nicht aufklären. Vorgeworfen wurde dem 27-Jährigen, dass er das Verkehrsschild noch einmal geworfen und dabei tatsächlich ein zweites Fahrzeug beschädigt haben soll. Der Halter dieses Wagens, der ebenfalls als Zeuge geladen war, erschien aber nicht zur Verhandlung. Gegen ihn verhängte das Gericht ein Ordnungsgeld in Höhe von 90 Euro.

Der Zeuge habe sich auch nie bei seinem Mandanten gemeldet, um einen möglichen Schaden geltend zu machen, sagte die Verteidigerin des Alferders. Dieser konnte sich wegen seines Filmrisses ohnehin an nichts erinnern. Für den 27-Jährigen ging es in der besagten Dezembernacht noch in das Gronauer Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgab. „Danach bin ich die 14 Kilometer bis nach Hause gelaufen“, sagte er zur Verblüffung der Strafrichterin und des Staatsanwalts. Den Marsch habe er noch eine Wochen in den Beinen gespürt, räumte er ein. Alkohol wolle er nie wieder trinken, gelobte der 27-Jährige, der sich bislang nichts zu Schulden kommen ließ. Bei der Polizei hatte für sein Verhalten um Entschuldigung gebeten.

1800 Euro für Bund gegen Alkohol im Straßenverkehr

Das Gericht stellte das Verfahren gegen den Mann ein. Allerdings muss er eine Geldauflage in Höhe von 1800 Euro an eine gemeinnützige Vereinigung, den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS), zahlen. Kurz hatte der Staatsanwalt erwogen, ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen, dies aber nicht in sein Plädoyer mit einfließen lassen. So kann der Mann seinen Führerschein behalten – auch wenn er ja offenkundig gerne zu Fuß geht.

Von Annegret Brinkmann-Thies