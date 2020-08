Pattensen

Zum Schutz vor Gewalt haben im vergangenen Jahr 32 Pattenserinnen Hilfe bei Donna Clara gesucht – fünf mehr als noch 2018. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die für Pattensen, Hemmingen und Laatzen zuständige Beratungsstelle jetzt vorgelegt hat. Allgemein verzeichnen die Beraterinnen für die beiden Jahre – und damit noch vor der aktuellen Corona-Krise mit Lockdown und erwartetem Anstieg der häuslichen Gewalt – mehr Anfragen aus den drei Kommunen. Meldeten sich 2018 noch 198 von Gewalt betroffenen Frauen, waren es im vergangenen Jahr insgesamt 202.

Donna Clara arbeitet eng mit Stadt und Verein Mobile zusammen

Die Beraterinnen von Donna Clara loben die gute Zusammenarbeit mit den Institutionen vor Ort, wie in Pattensen zum Beispiel dem Verein Mobile, der wie das Familienservicebüro im Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße beheimatet ist. Da viele von Gewalt betroffene Frauen an Isolation und Vereinsamung leiden, kann in der Beratung explizit auf Spielnachmittage und weitere Angebote des Vereins hingewiesen werden. So werde die Hürde für eine Teilnahme daran gesenkt. Gleichzeitig weisen Mobile-Mitarbeiterinnen auf das Angebot von Donna Clara hin, wenn sie von Gewalterfahrungen ihrer Besucherinnen hören.

Die Beratungsstelle führt aus, dass das Phänomen der Vereinsamung deutlich mache, wie komplex und langwierig die Folgen von häuslicher Gewalt sein können. Zu Beginn einer Beratung gehe es vor allem um Krisenintervention und Gefahrenabwehr. Doch im Anschluss, wenn die akute Gefahr vorüber sei, rückten psychosoziale Beratung und konkrete Angebote in den Mittelpunkt.

Häusliche Gewalt aus der Tabuzone holen

Die Öffentlichkeitsarbeit werde weiterhin eine große Rolle spielen. 2019 hat sich Donna Clara unter anderem mit einem Stand auf der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins Mobile im Fuchsbachpark in Pattensen präsentiert. Solche Aktionen seien wichtig, um das Thema häusliche Gewalt aus der Tabuzone zu holen. Jede dritte Frau in Europa war bereits von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen. Öffentlichkeitswirksame Projekte sollen darauf aufmerksam machen, dass „häusliche Gewalt keine Privatangelegenheit, sondern eine Straftat ist“, führt die Beratungsstelle aus.

Aus Hemmingen haben im vergangenen Jahr mit 33 Frauen ebenfalls etwas mehr Rat bei den Beraterinnen gesucht als noch im Vorjahr (29). In Laatzen hingegen ging die Zahl zuletzt leicht zurück von 142 im Jahr 2018 auf 137.

Der Jahresbericht ist auf www.pattensen.de einsehbar und wird im Sozialausschuss am Mittwoch, 2. September, um 18 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule vorgestellt.

Von Tobias Lehmann