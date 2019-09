Pattensen-Mitte

„Das ist ein tolles Fest. Besonders gefallen mir das Springseilspringen und das Gummistiefelrennen“, sagte der achtjährige Luca über das Spiel- und Sportfest der Grundschule Pattensen am Freitag. Das freute auch die Lehrerinnen Sabrina Zoonz und Ines Mosbauer, die die Veranstaltung organisiert hatten. „Alle rund 400 Kinder nehmen daran teil“, sagte Zoonz.

Der Spaß stand dieses Mal im Vordergrund

Jede Klasse hatte sich eine eigene Station ausgedacht, sodass es 16 verschiedene Angebote gab, darunter Lebendige Schubkarre, Hüpfball, Hindernislauf oder auch Rangeln. Zoonz sagte, dass vor allem der Spaß im Vordergrund steht. In den vergangenen Jahren habe der Sport und der damit zusammenhängende Wettkampfgedanke eine größere Rolle gespielt. Es gab dieses Jahr am Ende auch keine Gewinner. „Nicht alle Kinder sind im Sport gleich begabt. Doch wir wollten dieses Mal, dass alle den gleichen Spaß haben“, sagte Zoonz. Für die Kinder sei die Sanierung der Grundschule zurzeit schon aufregend genug.

Das Fest wurde erstmals auf den Bruchwiesen ausgerichtet

Wegen der Bauarbeiten an der Schule und dem Schulhof musste die Schule das diesjährige Fest an den Bruchwiesen ausrichten. Diese aus der Not geborene Entscheidung erwies sich jedoch als gelungen. „Es ist ein großes Gelände, auf dem alle Kinder Platz haben und wir trotzdem alle im Blick behalten können“, sagte Zoonz. Die Lehrerin bedankte sich schließlich noch bei den Mitgliedern des Fördervereins der Schule, die Getränke und Snacks für Kinder und Lehrer vorbereitet hatten.

Von Tobias Lehmann