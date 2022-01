Pattensen-Mitte

Während Sturmtief Nadia mit Regen und kräftigem Wind übers Land gezogen ist, ging es in der Nacht zu Sonntag im Pattenser Bad warm, gemütlich und unterhaltsam zu. 55 Schwimm- und Badefreunde hatten die Einladung des Bad-Teams angenommen, beim erstmalig in Pattensen angebotenen Nachtschwimmen dabei zu sein.

Bei regulärem Eintritt und unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygieneregeln zogen die Gäste von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts im Schwimmerbecken in Ruhe ihre Bahnen oder spielten auf dem aufgeblasenen Schaukelwurm. „Die Idee zum Nachtschwimmen hatten einige jüngere Mitarbeiter gehabt“, sagte Bad-Geschäftsführer Fred Oeltermann. Ab 2004 habe es mal für etwa drei Jahre sogenannte „Ladys Night“-Abende von 21 bis 0 Uhr gegeben. Auch andere Nutzer wie der Paddelclub greifen hin und wieder für besondere Übungen auf und unter Wasser gern auf die abendlichen Möglichkeiten zurück.

Viele Gäste loben das Nachtschwimmen im Pattenser Bad

Im Lehrschwimmbecken bot Benedikt Junge von der Schwimmschule Pattensen den Gästen am Wochenende mehrfach kostenlos Aqua-Cycling-Kurse an den aufgestellten Unterwassergerätschaften an. Wer Lust hatte, konnte sich mit seinen Freunden und Bekannten auch mit allerlei Wasserspielgeräten oder beim Aquaball vergnügen. Einige Gäste der seit 18.30 Uhr geöffneten Sauna im Bad nutzten außerdem die Möglichkeit, zwischendurch auch im Hallenschwimmbecken ihre Bahnen zu ziehen. Unter ihnen waren Thorsten Langner aus Hiddstorf und sein Bekannter Hendrik Scharnowski aus Hannover.

Dem Koldinger Christian Strelow und seiner Tochter Lara (11) macht der Nachtschwimmen-Abend Spaß. Beide hoffen auf eine Fortsetzung. Quelle: Torsten Lippelt

„Eine tolle Veranstaltung, da bin ich definitiv noch mal wieder mit dabei sein, wenn es eine Fortsetzung gibt“, sagte Scharnowski. Langner ergänzte: „Es wäre schön, wenn das Nachtschwimmen regelmäßig angeboten wird.“ Auch dem Koldinger Christian Strelow und seiner Tochter Lara macht der Abend Spaß. Über den Whatsappkontakt einer Bekannten hatte er vom nächtlichen Angebot erfahren. „Wir bleiben heute nur etwa eine Stunde hier. Es ist super und etwas Besonderes. Das sollte es häufiger geben“, wünscht er sich.

Zur Stärkung zwischendurch gibt es für die Badbesucher vom Mitarbeiter Peter Achilles, der diesen Abend ehrenamtlich aktiv ist, belegte Schnittchen und eine alkoholfreie Bowle mit Instanttee und frischen Früchten. Auch für Wellness-Rückenmassagen steht er in diesen Stunden im Saunabereich zur Verfügung. „Das Ganze heute macht Spaß und bringt uns weiter“, sagte Achilles.

Fred Oeltermann schließt Wiederhlung nicht aus

Während die letzten Badegäste gegen 2 Uhr die Schwimmhalle verließen und sich ihrem heimischen Bett näherten, musste das fünfköpfige Bad-Team noch etwas länger arbeiten und auf- und wegräumen.

Benedikt Junge (rechts) leitet die Teilnehmer an den Aquacycling-Kursen fachlich an und motiviert sie bei ihren Übungen. Quelle: Torsten Lippelt

„Ich fand die Resonanz ganz gut und die Premiere einen Erfolg. Auch von der Altersstruktur her: Wir hatten junge Leute beiderlei Geschlechts dabei und auch Familien mit Kindern“, sagte Fred Oeltermann. In Absprache mit allen organisatorisch am Abend Beteiligten will er in den nächsten Tagen überlegen, ob – und wenn ja – in welchem Rhythmus es eine Fortsetzung des Nachtschwimmens gibt.

Von Torsten Lippelt