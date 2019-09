Hannover

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen den Abfahrten nach Pattensen und Oerie sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Die Polizei gab am Freitag bekannt, dass ein 65-Jähriger an seinen lebensgefährlichen Verletzungen verstorben ist.

Nach Angaben der Polizei war am Donnerstag gegen 15.15 Uhr ein Suzuki Swift auf der B3 in Richtung Hannover unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 25-jährige Fahrerin des Wagens in den Gegenverkehr. Dort stieß das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammen.

Der 65-jährige Fahrer des Ford wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Dabei erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um seine 60-jährige Beifahrerin. Sie halfen ihr aus dem Wrack. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Auch die mutmaßliche Unfallverursacherin trug bei dem Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte die 25-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Quelle: Feuerwehr Pattensen

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Strecke rund fünf Stunden lang voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Nach Angaben der Polizei ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 15 000 Euro entstanden.

Von Tobias Morchner und Kim Gallop