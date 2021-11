Pattensen-Mitte

Der Arbeitsaufwand hat sich für Annika Kasselmann an diesem Nachmittag in Grenzen gehalten. Die Gebietsreferentin Niedersachsen der Deutschen Stammzellspender Datei saß am Mittwochnachmittag an einem kleinen Tisch in der Aula der Ernst-Reuter-Schule und schaute dem Trubel zu, der beim Ortsverein Pattensen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) herrschte. Dessen Mitarbeiterinnen betreuten bei der zeitgleich ablaufenden Blutspende insgesamt 87 Besucher – während Kasselmann am Ende lediglich acht Menschen für eine Typisierung gewinnen konnte.

Als „mäßig“ bezeichnete sie die Ausbeute. Sie oder andere Helfer sind häufig bei Blutspendeterminen in Niedersachsen mit einem Stand vertreten. „Zehn Prozent der Blutspender lassen sich im Schnitt bei uns typisieren“, sagte Kasselmann. Somit war die Ausbeute in Pattensen durchaus im Rahmen.

Für Typisierung: Wattestäbchen oder Ampulle Blut

Sie sprach alle Menschen unter 50 Jahren kurz nach der Anmeldung für die Blutspende an, ob sie sich typisieren lassen wollten. Einige gaben an, schon in der Datei zu sein, einige lehnten es freundlich ab. Einer habe schroff reagiert, berichtete die Gebietsreferentin. Insgesamt acht Personen steckten sich für 15 Sekunden ein Wattestäbchen in den Mund oder ließen sich eine weitere Ampulle Blut abnehmen. „Die beiden Möglichkeiten gibt es“, sagte Kasselmann.

Amy Köpp aus Pattensen-Mitte musste sich nicht mehr typisieren lassen. „Das hatte ich schon früher mal gemacht“, sagte die 19-Jährige, die geduldig in der Schlange stand. Von Aufregung keine Spur, dabei war es die erste Blutspende für sie. „Meine Schwester und meine Mutter hatten schon Blut gespendet und davon erzählt. Deshalb wollte ich das jetzt auch machen“, sagte Köpp. Sie war eine von sechs Erstspendern in der KGS.

Nächste Blutspende ist kurz vor Jahreswechsel

Christiane Zeddies, Sprecherin des DRK-Ortsvereins, war mit dem Ergebnis der Blutspende zufrieden. Besonders erfreut war sie, dass 50 Blutspender die Online-Terminvergabe genutzt hatten. „Das hat sehr gut funktioniert“, sagte sie. Dadurch ließen sich Wartezeiten minimieren. Der nächste Blutspendetermin ist in der KGS für Mittwoch, 29. Dezember, von 16 bis 19.30 Uhr geplant.

Von Mark Bode