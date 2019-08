Koldingen/Ruthe

Unter der Überschrift „ Radtour für Geübte – Unterwegs im Hildesheimer-Land“ lädt der ADFC Hemmingen-Pattensen für Sonntag, 1. September, zur Radtour ein. Treffpunkt ist in Koldingen am Lindenplatz, Abfahrt ist um 10 Uhr. Die etwa 65 Kilometer lange Strecke führt vom „Reiterdorf Koldingen“ nach Ruthe zum „Landwirtschaftlichen Versuchsgut“ und weiter zur Innerstebrücke.

Danach wird die Straße verlassen und es geht auf dem Innerste-Radweg zum Bahnhof Sarstedt, der unterquert wird. Nach einem kurzen Stück durch die Altstadt geht es wieder zum Innerste-Radweg an der sehenswerten Malzfeldt-Mühle vorbei.

Nach der Überquerung eines Wehrs wird der Fluss verlassen. Vorbei am Bruchgraben nach der Unterquerung der Bundesstraße wird Ahrbergen und Giesen erreicht. Das Naturschutzgebiet Giesener Berge kann nur zu Fuß erkundet werden.

Weiter geht es auf dem Innerste-Radweg durch das grüne Hildesheim, vorbei am Hohnsensee bis zur Domäne Marienburg. Dort gibt es eine Einkehrmöglichkeit im schön gelegenen Domänencafe.

Nach einer Stärkung führt die Tour in westlicher Richtung nach Söhre, ein Stück auf dem Bahntrassen-Radweg entlang und weiter zum Kloster Marienrode. Dann geht es hinauf in den Hildesheimer Wald, an den Bosch-Werken vorbei und durch den Wald bis nach Sorsum. Von dort geht es bergab nach Groß Escherde und weiter nach Heyersum und Rössing am Wasserschloss vorbei.

Von Rössing geht die Tout durch das sehenswerte Dorf Barnten, durch die Giftener Seenplatte nach Schliekum und Ruthe und zum Ausgangspunkt Koldingen zurück. Dort kann das „Schloss Amtssitz Coldingen“ angesehen werden.

Die Tour dauert etwa sieben bis acht Stunden. Ausreichend Verpflegung sollte mitgenommen werden. Die Führung übernehmen Günter Kleinod und Ralf Schmalkuche vom ADFC Hemmingen-Pattensen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Bei Fragen vorab: Telefon (05069) 7979.

Von Kim Gallop