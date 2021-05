Pattensen-Mitte

Es ist etwa eine Woche her, dass Vandalen mehrfach an das CDU-Parteibüro an der Hofstraße sowie auf Straßenbelage den Schriftzug „AfD“ geschmiert haben. Während die Partei nach Aufnahme des Vorfalls durch Polizeibeamte die Spuren schnell wieder beseitigt hat, ist die rote Farbe auf den Straßen noch immer zu sehen. Diese Straßen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Pattensen.

„Natürlich ist es nicht schön, und wir hätten das am liebsten sofort beseitigt“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. Doch krankheitsbedingte Ausfälle von Personal seien schuld daran, dass die Maßnahmen zur Beseitigung noch nicht ergriffen werden konnten.

Arbeiten nur mit entsprechender Absicherung möglich

„Wir haben das aber im Blick“, sagt Steding. Problematisch sei es, dass die Mitarbeiter des Stadtbetriebshofs teils auf stark befahrenen Straßen tätig werden müssten. Und das sei nur dann möglich, wenn dieses Areal entsprechend gesichert ist. Dafür müssten Mitarbeiter der Abteilung Sicherheit und Ordnung tätig werden. Doch diese fehlten in dieser Woche. Anfang der nächsten Woche solle es aber möglich sein, die Spuren des Streifzugs endgültig zu beseitigen. Steding hofft, dass Regen und über den Asphalt fahrende Autos helfen, dass die Schmierereien schon vorher verblassen.

In der Nacht zum 25. April hatten bislang unbekannte Täter auf den Kreuzungsbereich der Göttinger und Koldinger Straße die Buchstaben „AfD“ gesprüht. Weitere Schmierereien gibt es entlang der Dammstraße nahe der Einmündung zum Bruchweg sowie auf der Hiddestorfer Straße an der Einmündung zu Auf dem Horne.

Von Mark Bode