Schulenburg

Hin und weg war die Filmcrew vom Drehort Schloss Marienburg im Februar dieses Jahres – und die Schauspieler genauso. Im Dezember wird der Streifen „Das Märchen von den zwölf Monaten“ ausgestrahlt: Am zweiten Weihnachtstag dürfte es sich manche Familie gemütlich machen, um die ARD-Produktion zu sehen. Das Team hat unter anderem im prunkvollen Thronsaal gedreht. Große Gemälde von Fürsten und hohe Fenster umrahmten die Kulisse.

Filmteam auf dem Schloss acht Tage im Stress

Der Adelssitz eignete sich auch als Kulisse für Nachtszenen. Weitere Schauplätze des Drehs waren Celle und Bremen. Der Film gehört zur ARD-Märchenreihe „Sechs auf einen Streich“ – seit elf Jahren ein Dauerbrenner in der Weihnachtszeit.

Neun Akteure sowie Masken- und Kostümbildner, Kameraleute, Producer und Aufnahmeleiter waren beim Dreh auf dem majestätischen Welfensitz acht Tage lang im Stress. Die Schloss-Szenen für den einstündigen Film mussten also zügig im Kasten sein.

Was die Schauspieler zu dem Streifen sagen

Mit dabei war auch der Schauspieler Bruno Eyron (55) aus Algermissen (Landkreis Hildesheim): „Das erste Mal, dass ich bei einer Produktion im Landkreis gearbeitet habe“, sagt er. Der gebürtige Lühnder ist mittlerweile ein alter Hase und schon 30 Jahre in der Filmbranche. Das Heimspiel kam ihm gut zupass. Er stellt in dem Streifen den Monat Juni dar.

Und was zeichnet einen Märchenfilm aus? „Er lässt einen in vollkommen andere Fantasiewelten eintauchen, in denen alles möglich ist“, sagt die 21-jährige Nina Kaiser („Traumschiff“, „Großstadtrevier“), die eine Hauptrolle übernahm und eine Hühnermagd spielt. Und auch vom Drehort war die Wahl-Berlinerin hellauf begeistert. „Die Location auf dem Schloss war wunderschön – und auch das Drumherum. Es herrschte eine gute Stimmung. Wenn man so einen Schauplatz hat, kann man sich besser in eine Rolle hineinversetzen.“

Kaiser zeigt sich nach dem Dreh „sehr zufrieden“. Und überhaupt: „Der Film hat eine tolle Botschaft. Es geht darum, den bösen Fürst zu besiegen und, dass alle Jahreszeiten wieder herrschen können.“ Auch Jascha Rust (29), der den Koch Valentin verkörpert, war vom Dreh auf dem Schloss angetan. Für ihn sind Märchen sowieso faszinierend. Und warum? „Für mich ist es die Stimmung, in die ich versetzt werde. Das Märchen beflügelt meine Gedanken“, sagt der Mann, der durch die TV-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ oder auch „ Cobra 11“ bekannt wurde.

Das Märchen läuft am zweiten Weihnachtstag im TV

Der Film „Das Märchen von den zwölf Monaten“ der ARD-Reihe „Sechs auf einen Streich“ wird am zweiten Weihnachtstag am Donnerstag, 26. Dezember, ab 13.10 Uhr im ersten Programm ausgestrahlt.

Von Alexander Raths