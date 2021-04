Pattensen

Die Abteilung Familienbildung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover bietet in der Corona-Zeit mehrere Onlineangebote an. An diesen können auch Interessierte aus Pattensen teilnehmen.

Das neue Kursangebot mit Fingerspielen, Kniereitern und Bewegungsliedern startet am Dienstag, 20. April. An jedem dritten Dienstag des Monats können Eltern und Kinder zu diesem Kurs von 10 bis 10.45 Uhr zusammenkommen.

Kinder musizieren online

Am Freitag, 23. April, beginnt der Kurs „Musik-Maxis online“. Dieser ist laut AWO für Familien mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren geeignet. Einmal in der Woche von 9 bis 10 Uhr singen die Teilnehmer Lieder, es gibt musikalische Einlagen, dazu Kreativangebote.

Mütter und Väter mit ihren bis zu sechs Monate alten Babys können ab Montag, 3. Mai, online zu einem Fabi-Babytreff zusammenfinden. Die Kursleitung beantwortet dabei in der Zeit von 9.30 bis 10.30 Uhr unter anderem Fragen der Eltern rund um das Baby.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anmeldungen für alle Kurse nimmt Anja Fabig unter Telefon (0511) 21978170 entgegen. Eine Anmeldung im Internet unter www.awo-hannover.de ist ebenfalls möglich. Dort sind noch weitere Angebote zu finden.

Von Mark Bode