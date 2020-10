Pattensen

Hat die Stadt wirklich keine finanziellen Ressourcen mehr? Möglicherweise wird genau daran die vom Rat der Stadt im Januar beschlossene Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) 2021 scheitern. Denn die nicht öffentlich tagende Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung aus Mitgliedern des Rats der Stadt und der Verwaltung hat es in acht Sitzungen nicht geschafft, eine Kompensation für die entfallenden Beträge der jeweiligen Anlieger bei Straßensanierungen zu finden. Der Vorsitzende des Verbands Wohneigentum, Karl-Heinz Schieweg, kann das jedoch nicht glauben. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Straßen saniert, Bürger ruiniert“ kämpft er weiter für die Abschaffung der Strabs und hat auch Vorschläge zur Kompensation im Angebot.

Schieweg weist darauf hin, dass Personal- und Sachkosten für den Einzug der Gebühren entfallen, wenn es die Strabs nicht mehr gibt. „In einer ordentlichen Kosten-Leistungs-Rechnung sollten diese Aufwendungen als eigene Haushaltsstelle ausgewiesen sein“, sagt er. Weiterhin sei es möglich, Subventionen etwa für Friedhöfe zu kürzen oder die Einnahmen der Stadt zum Beispiel durch die Einführung von Hallennutzungsgebühren für Vereine zu erhöhen.

Ist eine Erhöhung der Grundsteuer als Kompensation möglich?

Darüber hinaus hält Schieweg immer noch die Erhöhung der Grundsteuer B für Grund- und Betriebsvermögen für eine geeignete Kompensation. Damit hatte er bereits im vergangenen Jahr für die Abschaffung der Strabs geworben. Die Verwaltung hatte jedoch erläutert, dass dies rechtlich nicht möglich sei. Schieweg verweist jetzt darauf, dass die Stadt Laatzen genau das allerdings für ihre geplante Abschaffung der Strabs auch angeboten habe. Das Vorhaben wurde letztlich zwar vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg abgelehnt. Dabei wurde jedoch vor allem bemängelt, das die geplante Erhöhung der Grundsteuer als Kompensation nicht ausreiche. Die Stadt Pattensen hatte die Grundsteuer B zuletzt 2018 von 430 auf 500 Punkte erhöht. In Laatzen liegt die Grundsteuer B bereits bei 600 Punkten.

„Die Aufzählung ist nicht vollständig und durchaus erweiterbar. Doch allein diese Punkte hätten ausführlich dokumentiert werden müssen“, sagt Schieweg. Er hatte als Gast auch an der Sitzung des Finanzausschusses in der vergangenen Woche teilgenommen. Dort war die Abschaffung der Strabs 2021 mit vier zu drei Stimmen abgelehnt worden. „Ich bin erschrocken, wie leichtfertig Vertrauen in die Politik zerstört werden kann“, sagt Schieweg. Es sei unbegreiflich, weshalb der bereits vom Rat getroffene Beschluss zur Abschaffung der Strabs jetzt doch nicht umgesetzt werden soll.

Schieweg fordert öffentliche Erläuterungen der Arbeitsgruppe

Schieweg kritisiert, dass die Arbeitsgruppe öffentlich keine Stellung dazu genommen hat, weshalb sie keine Kompensation gefunden hat und stattdessen empfiehlt, die Strabs beizubehalten. „Nicht einmal die von mir aufgeführten offensichtlichen Einsparungen wurden errechnet oder thematisiert.“

Über die Abschaffung der Strabs soll in der Ratssitzung am Donnerstag, 8. Oktober, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule abgestimmt werden. Die Stadtverwaltung hat gemäß dem Beschluss des Rats eine entsprechende Satzung vorbereitet und empfiehlt die Abschaffung der Strabs. Schieweg fordert die Ratsmitglieder jetzt auf, das Thema zu vertagen. Ohne glaubhafte Kompensationsvorschläge sei die Aufhebung der Satzung bei einem möglichen Gang vor das Gericht chancenlos. Stattdessen soll die Arbeitsgruppe erneut beraten und dem Rat mögliche Kompensationvorschläge vorlegen.

Von Tobias Lehmann